Il prezzo di RAZR 40 Ultra tenterà i curiosi dei pieghevoli

Il 2004 fu l'anno del Motorola RAZR V3, uno dei telefoni che contribuì a rendere storico un marchio che, a 16 anni di distanza, tornò alla ribalta negli smartphone pieghevoli. E dai 700€ che servivano all'epoca per acquistare RAZR V3, che con l'inflazione oggi equivalgono a quasi 1.000€, si passò quindi ai 1.599€ di listino per il primo RAZR foldable. Come ogni prima generazione, il prezzo era alto per il privilegio di essere uno dei primi al mondo a possederne uno, ma nel 2022 abbiamo assistito al primo calo. 1.199€ per acquistare RAZR 2022, ed è un trend apparentemente destinato a continuare anche con il prossimo RAZR 40 Ultra.

RAZR 40 Ultra: trapela il prezzo, ed è più basso delle passate generazioni di pieghevoli

Arriva dai colleghi indiani di 91Mobiles l'indiscrezione che vedrebbe Motorola RAZR 40 Ultra avere un prezzo di lancio pari a 1.000$, il ché lo farebbe diventare immediatamente il flip phone pieghevole meno costoso mai visto finora. Questo se si considera solamente il prezzo di listino, però, perché se si guarda lo street price è possibile trovare un modello come Samsung Galaxy Z Flip 4 attorno ai 500/600€, scendendo a 400€ per lo Z Flip 3, due modelli che però al lancio costavano 1.099€ e 1.149€. Bisognerà vedere col prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5, ma il punto è che la proposta di Motorola potrebbe essere allettante per tutti coloro che vorrebbero avere un pieghevole ma non sono disposti ad andare oltre la soglia critica del migliaia d'euro.

Ma è una voce che va in contrapposizione con quanto vociferato in precedenza, con un leak che svelò prezzi più alti per RAZR 40 Ultra in Europa. Non manca molto alla sua presentazione ufficiale, per un pieghevole che dovrebbe avere specifiche tecniche molto allettanti.

