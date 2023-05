Google Pixel 7a è un osso duro nel test di resistenza di JerryRigEverything

Anche il nuovo Google Pixel 7a è finito sotto le torture di JerryRigEverything, ma con grande sorpresa del noto youtuber il nuovo arrivato della serie Pixel si è dimostrato davvero un osso duro. Il test di resistenza condotto da Jerry, infatti, ha evidenziato come ci si trovi davanti al miglior smartphone della serie, almeno per quanto riguarda questo specifico campo.

Il telefono più resistente della serie Pixel è il nuovo Pixel 7a

Il bugdet phone di Google si è comportato molto bene sotto gli incessanti colpi del test di resistenza: i graffi sulla scocca sono molto visibili, visto il materiale plastico di cui è composta, ma sul display sono quasi impercettibili fino all'ultimo grado di intensità. La resistenza del blocco fotocamera sembra migliorata rispetto a quanto visto con Pixel 7 e 7 Pro, ma anche i questo caso i segni dei tagli sono ben visibili.

Ottima la resistenza al calore, servono infatti diversi secondi prima di iniziare anche lontanamente a vedere segni sul display. Anche per quanto riguarda il test di piegamento, Google Pixel 7a “non ha fatto una piega“: con tutta la forza applicata dallo youtuber non è stato possibile in nessun modo piegare o tanto meno spezzare lo smartphone.

Secondo lo youtuber, il Pixel 7a potrebbe essere il più resistente mai prodotto per quanto riguarda gli smartphone di Google. Un dato che fa ben sperare per il processo di produzione che porterà sul mercato il prossimo Google Pixel 8.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il