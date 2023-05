Meizu 20 lanciato in versione Total White: ritornano le iconiche cornici bianche

Il 2023 si è aperto con il ritorno in grande stile di uno dei marchi che hanno fatto la storia della telefonia cinese. Stiamo parlando di Meizu 20, dispositivo che si è fatto attendere tanto (ma n'è valsa la pena) e che ora torna sotto i riflettori con una nuova colorazione iconica: l'unico vero flagship Total White è servito!

Meizu 20 White: il top di gamma ritorna in una colorazione iconica

Al debutto i nuovi Meizu 20 e 20 Pro sono stati lanciati in tanti colori differenti ma subito si è notata l'assenza di una variante bianca. La colorazione White è sempre stata una costante per il brand (dal 2018), un vero e proprio marchio di fabbrica; si tratta, infatti, dell'unico produttore che offre dispositivo completamente bianchi, anche nella cornice frontale.

Meizu 20 “standard” Meizu 20 White

L'effetto finale è elegantissimo ma si tratta di una caratteristica mai presa in considerazione dagli altri brand (fatta eccezione per Smartisan). Il motivo è presto detto: le cornici bianche costano troppo da produrre (se volete saperne di più, date un'occhiata al nostro approfondimento).

Comunque, la casa asiatica ha voluto continuare la tradizione lanciando Meizu 20 White, caratterizzato da una scocca bianca ed una cornice anteriore della stessa colorazione.

Il prezzo di questa versione è di 3199 CNY (8/256 GB) e 3799 CNY (12/256 GB), rispettivamente 422€ e 501€ al cambio attuale. Se volete acquistare Meizu 20 e 20 Pro, qui trovate tutti i dettagli (ovviamente in versione China, dato che non sono stati rilasciato per il mercato internazionale).

