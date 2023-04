Motorola RAZR 40 Ultra: trapelano i prezzi in Europa

Sembrerebbe che il nome sia confermato: RAZR 40 Ultra sarà il nuovo flip phone che Motorola farà debuttare alle nostre latitudini, di cui adesso scopriamo anche quelli che sarebbero i prezzi di vendita. Dico questo perché del pieghevole Motorola se n'è parlato con più nomi: prima RAZR 2023, poi RAZR+, ma anche RAZR Pro e infine RAZR 40 Ultra, come confermato dal noto leaker Evan Blass. Questo perché a questo giro ci saranno non uno ma due modelli di flip phone, da qui la necessità di usare nomi più articoli.

I prezzi comparsi in rete di Motorola RAZR 40 Ultra svelano quanto costerà il nuovo flip phone

Nel caso di Motorola RAZR 40 Ultra, il prezzo previsto per l'Europa ammonterebbe a circa 1.200€ (1.202€, per l'esattezza), superiore ai 1.199,90€ proposti per il modello precedente da Motorola così come ai 1.199,90€ di OPPO Find N2 Flip ma soprattutto ai 1.149€ di Samsung Galaxy Z Flip 4. La compagnia sud-coreana detiene ancora il monopolio dei pieghevoli, grazie soprattutto alle vendite dei suoi flip phone che vantano un prezzo minore della controproposta di OPPO e Motorola. Ma con RAZR 40 Ultra e Find N2 Flip parliamo di modelli di ultima generazione mentre Z Flip 4 di scorsa generazione, quindi bisognerà vedere quale sarà il prezzo di Samsung Galaxy Z Flip 5, che avrà anch'esso uno schermo esterno più grande che potrebbe farne lievitare il prezzo.

