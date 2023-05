Nuova versione di Redmi K60 in arrivo: più RAM e storage per il flagship killer

Con due nuovi teaser, Xiaomi ha annunciato l'arrivo di nuovi tagli di memoria per Redmi K60, il flagship killer arrivato sul mercato cinese lo scorso dicembre. Dopo 5 mesi, l'azienda cinese ha deciso di migliorare ulteriormente questo smartphone lanciando nuove versione con tagli di memoria fino a 16 GB e spazio di archiviazione fino a 1 TB.

Redmi K60 arriva anche in versione da 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione

Con due nuovi teaser su Weibo, Xiaomi ha annunciato l'imminente lancio di nuove versioni di Redmi K60 con tagli di memoria superiore. A partire da domani, secondo le informazioni pubblicate dall'azienda cinese, Redmi K60 sarà disponibile con tagli di RAM fino a 16 GB e spazio di archiviazione fino a 1 TB.

Attualmente, stando alle informazioni disponibili su Weibo, solo il Redmi K60 Standard verrà aggiornato con i nuovi tagli di memoria, ma non escludiamo che che l'upgrade possa arrivare in futuro anche sul modello Pro. A partire da domani, quindi, saranno disponibili in Cina i seguenti tagli di memoria.

Redmi K60 – 16/256 GB

Redmi K60 – 16/512 GB

Redmi K60 – 16 GB / 1 TB

I prezzi, attualmente, sono ancora sconosciuti e verranno annunciati soltanto nella giornata del 23 maggio. Restate quindi sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti i dettagli per le nuove versione di Redmi K60 in arrivo.

