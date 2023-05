CUBOT X70 sta arrivando: avrà un design futuristico (che strizza l’occhio al gaming)!

Dopo il suo ultimo rugged phone (perfetto per gli amanti dell'avventura), la compagnia cinese ritorna con un dispositivo ricco di caratteristiche interessanti ed un design futuristico che strizza l'occhio agli smartphone da gaming. CUBOT X70 sarà lanciato ufficialmente il 7/8 giugno ed ora andiamo a scoprire in anticipo cosa ci aspetta.

CUBOT X70 tra specifiche e caratteristiche: tutto sul nuovo smartphone

Il primo dettaglio che colpisce di CUBOT X70 è sicuramente il design: lo smartphone arriva in due colorazioni ispirare al gaming, con uno stile futuristico e tecnologico. La cover posteriore presenta motivi serigrafati, con linee aggressive.

Un'altra caratteristica di tutto rispetto è il comparto fotografico. CUBOT X70 è equipaggiato con un sensore principale da 108 MP, una soluzione pensata per scatti mozzafiato. Qualsiasi scena non sarà un problema, che si tratti di un paesaggio oppure di un ritratto ravvicinato.

Ovviamente anche il cuore del terminale merita una menzione: si tratta del chipset Helio G99 di MediaTek, SoC che si è già fatto apprezzare nel corso dei mesi. Parliamo di un modulo in grado di garantire prestazioni fluide, zero lag, un multitasking senza intoppi ed una buona esperienza multimediale (anche per quanto riguarda il gaming).

Il nuovo CUBOT X70 sarà lanciato giugno e quanto visto finora rappresenta solo la punta dell'iceberg. Il dispositivo debutterà ad un prezzo competitivo e sicuramente riuscirà a fare breccia del cuore degli appassionati tech grazie al suo stile unico e al comparto tecnico di buon livello. Se siete curiosi di saperne di più date un'occhiata alla pagina presente su AliExpress; inoltre nel sito ufficiale è presente un'iniziativa che vi permetterà di mettere le mani su CUBOT X70.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

