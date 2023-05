Saldi Bluetti su Geekmall: scegli la tua Power Station e risparmia più di 1.000€!

Tornano i saldi dello store Geekmall, questa volta con un'iniziativa dedicata ad una categoria di prodotti utilissima in molteplici situazioni. Le Power Station e batterie Bluetti sono disponibili in promozione con doppio sconto: vari modelli sono in offerta lampo ed è possibile risparmiare ulteriormente grazie ad un codice dedicato. Inoltre si tratta di prodotti con spedizione rapida dall'Europa, completamente gratuita!

Saldi Geekmall: Power Station e batterie Bluetti in offerta con doppio sconto

Le Power Station, come il nome lascia intendere, sono delle vere e proprie stazioni di ricarica, in modo da non restare mai senza corrente. Si tratta di dispositivi utilissimi in viaggio, in campeggio, durante le avventure in montagna, ma che risultano particolarmente adatti anche a casa (da sfruttare per collegare più prodotti contemporaneamente, oppure da utilizzare in situazioni di emergenza e così via).

Una cosa è certa: con le Power Station Bluetti non avrete più alcun problema di energia. Tra i modelli in sconto troviamo PowerOak EB70, soluzione da 716 Wh di capacità e fino a 1000W di potenza, in grado di ricaricare fino a 10 dispositivi in contemporanea (è presente anche un pad per la ricarica wireless integrato). Grazie al supporto MPPT integrato è possibile è possibile anche sfruttare dei pannelli fotovoltaici per la ricarica e l'alimentazione della stazione.

Si sale di livello con Bluetti AC200MAX, in questo caso equipaggiata con una batteria LiFePo4 da 2048 Wh e dotato di una potenza fino a 2200W. Anche in questo caso è possibile sfruttare la ricarica solare (sono presenti sette modalità di ricarica) e tante porte per alimentare fino a 14 dispositivo (in questo caso con due pad wireless da 15W).

Oltre a queste due Power Station è in sconto anche il modulo batteria (LiFePo4) B300: si tratta di un modello da 3072 Wh utilizzabile da solo oppure in combinazione con vari prodotti del brand. E per chi vuole partire senza il minimo pensiero, su Geekmall sono in promozione anche le configurazioni Bluetti AC300 e B300 (in questo caso con un risparmio sopra i 1000€ tra offerta lampo e coupon) oppure AC200MAX e B300 (oltre 550€ di sconto totale): in questo modo è possibile risparmiare sull'acquisto della stazione di ricarica con batteria aggiuntiva inclusa!

Se non visualizzi correttamente i box presenti qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le