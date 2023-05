Huawei presenta Nova 11i: fotocamera Star Ring e SuperCharge Turbo

Huawei presenta ufficialmente Nova 11i, l'ultimo arrivato della serie 11 della famiglia Nova. A differenza dei suoi fratelli più grandi, questo smartphone presenta un cambiamento sostanziale rappresentato dal blocco fotocamera a doppio sensore circolare, ereditato direttamente dalle generazioni precedenti.

Huawei Nova 11i: la famiglia Nova continua ad allargarsi

Design e display

Huawei Nova 11i offre cornici ultrasottili da un solo millimetro e spessore di soli 8.55 millimetri, con un rapporto screen-to-body pari al 94.9%. Il display LCD, da 6.8″, offre una risoluzione Full HD+ (1080 × 2388 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e frequenza di campionamento del tocco massima di 270 Hz. Il design ricorda molto quello dei fratelli maggiori Nova 11 e Nova 11 Pro, ma come accennato in precedenza a cambiare in questo caso è il blocco fotocamera che passa da un'isola a tre sensori ad un doppio Star Orbit Ring.

Questo nuovo smartphone è disponibile nelle colorazioni Nero e Menta, con una dimensione complessiva di 164.6 x 75.55 x 8.55 millimetri, per un peso di soli 193 grammi.

Specifiche tecniche

Il nuovo Nova 11i è dotato di chipset Snapdragon 680 di Qualcomm, con una configurazione octa-cora che prevede la presenza di quattro core Cortex-A73 a 2,4 GHz e altrettanti core Cortex-A53 a 1,9 GHz. Lo smartphone offre, inoltre, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre la batteria da 5000 mAh garantisce un'ottima autonomia, affiancata dalla tecnologia SuperCharge Turbo da 40W che permette di ricaricare il dispositivo fino al 60% in soli 30 minuti.

Il sistema operativo, in questo caso, è EMUI 13 basato su Android 12. La personalizzazione del sistema operativo assottiglia sempre di più quelle che sono le differenze con HarmonyOS, mentre Huawei prova a garantire un'esperienza d'uso uniforme su tutto il suo parco dispositivi.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Huawei Nova 11i vede la presenza di un sensore posteriore principale da 48 MP f/1.8, affiancato da un sensore ausiliario da 2 MP 1/2″ f/2.4 con supporto per la tecnologia di fusione dei pixel 4-in-1 e flash LED. La fotocamera offre la possibilità di catturare immagini in formato RAW e sfrutta la modalità Super Night Shot 2.0 per migliorare il livello e la resa dei dettagli per gli scatti notturni.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, invece, troviamo a disposizione un sensore da 16 MP con supporto per la segmentazione dei ritratti e i selfie retroilluminati, che migliora i tratti del viso anche grazie all'intervento del AI Beauty 5.1.

Huawei Nova 11i – Prezzo e disponibilità

Huawei Nova 11i è disponibile da oggi in Italia tramite il sito ufficiale al prezzo di 279.90€, sia nella versione di colore Nero che in quella più sgargiante color Menta.

