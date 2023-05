FIIDO D3 Pro: l’e-bike compatta scende al miglior prezzo di sempre

Quando si parla di eBike, non sempre cerchiamo modelli strutturalmente più grandi, ma a volte abbiamo bisogno di modelli più compatti per affrontare io quotidiano. Uno di questi, potrebbe essere la bici elettrica compatta FIIDO D3 Pro, che punta tutto su dimensioni e prezzo grazie all'offerta con codice sconto di Geekbuying e la sempre comoda spedizione EU (gratis).

Codice sconto FIIDO D3 Pro: come risparmiare sulla bici elettrica compatta

Come anticipato, la struttura ottimizzata e compatta della FIIDO D3 Pro è uno dei suoi punti di forza, visto che è facilmente trasportabile, pur non essendo pieghevole, grazie al suo peso di circa 17.5 kg. Le ruote però sono comunque adatte al tratto urbano con la loro diagonale da 14″. Quanto al peso massimo trasportabile, riesce comunque a tenere fino ai 120 kg.

Passando al lato tecnico, abbiamo un motore da 250W, che combinato alla batteria da 36V/7.5 mAh permette di ottenere un'autonomia massima fino a 60 km per una velocità massima di 25 km/h. Passando ai freni, è presente un sistema a disco, mentre per l'illuminazione delle passeggiate notturne troviamo un faro LED anteriore ed una luce posteriore per le frenate. Presente anche un display per monitorare l'andamento e i vari parametri del veicolo.

Il miglior prezzo del momento per l'e-bike compatta FIIDO D3 Pro arriva grazie al nuovo codice sconto targato Geekbuying: la bici scende al minimo, con spedizione gratuita dall'Europa (sempre gradita).

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le