Samsung DeXBook: spunta un nuovo ibrido fra PC e smartphone

È una voce che circola da almeno tre anni, ma dietro al nome Samsung DeXBook si nasconderebbe un prototipo a cui l'azienda starebbe lavorando per unire il mondo smartphone con quello PC. Da quando è stato presentato al pubblico nel 2017, Samsung DeX è l'unica funzionalità (escluse quelle di Huawei e Motorola) che permette di sfruttare la potenza del telefono, collegandolo a un monitor esterno e a periferiche come mouse e tastiera per avere un'esperienza computeristica senza però dover possedere un PC vero e proprio.

Il prossimo PC Samsung potrebbe sfruttare a pieno la potenza di DeX su smartphone

E dopo averla sfruttata su smartphone, Samsung starebbe pianificando di utilizzarla anche su PC, nome in codice DeXBook, i cui rumors ne parlano come di un Chromebook da 14,1″ a cui collegare lo smartphone in modalità DeX Wireless. In questo modo, potrebbe sia funzionare in maniera autonoma grazie a Chrome OS e alla sua interfaccia leggera e focalizzata su cloud e web app che interfacciarsi con Samsung DeX, col vantaggio di poter gestire app, file e funzioni del telefono su uno schermo più grande. Sarebbe dotato di una batteria da 10.000 mAh e sarebbe basato su piattaforma a 5/7 nm, anche se non è chiaro se si tratti di un SoC nuovo oppure dei già esistenti Exynos 9825 o 2100. Questo rumor va di pari passo con un altro, che parla di un nuovo Galaxy Book sempre basato su Exynos ma per Windows on ARM, due strade che la compagnia potrebbe voler percorrere per ripianare almeno in parte la crisi dei semiconduttori che la attanaglia.

