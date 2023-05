CUBOT KingKong Power è arrivato: il compagno perfetto per le tue avventure!

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, finalmente il nuovo CUBOT KingKong Power è disponibile all'acquisto: il dispositivo debutta in offerta lancio ad un prezzo davvero niente male. Ora gli amanti dell'avventura e delle gite fuori porta e gli utenti in cerca di uno smartphone resistente avranno una nuova opzione da considerare. Il nuovo rugged targato CUBOT presenta una serie di caratteristiche che lo rendono il compagno ideale per affrontare ogni sfida all'aperto!

CUBOT KingKong Power ora disponibile su AliExpress ed è già in offerta

Potente e dal look aggressivo, CUBOT KingKong Power non si limita ad offrire una resistenza top: il rugged è anche un pratico battery phone grazie alla capiente unità da 10.600 mAh, una garanzia per non restare mai a secco di energia durante le vostre avventure. Inoltre è presente il supporto alla ricarica rapida da 33W – in modo da avere il dispositivo pronto quanto prima – e quello alla ricarica inversa, un modo da utilizzare il rugged anche come power bank.

Un'altra caratteristica che lo rende particolarmente adatto ad ogni avventura è la presenza di una doppia torcia a LED (posizionata lungo il bordo superiore del device). Grazie alla sua capacità di 5000 lumen è in grado di illuminare anche gli ambienti più bui: un accessorio perfetto per affrontare la natura senza brutte sorprese.

A proposito di muoversi al buio, CUBOT KingKong Power è dotato di una fotocamera da 48 MP accompagnata da una Night Vision Camera da 20 MP, per fare foto e video anche nell'oscurità.

Il resto delle specifiche comprende un processore octa-core MTK8788 di MediaTek, 16 GB di RAM, 256 GB di storage, un lettore d'impronte posizionato di lato e l'NFC per i pagamenti. Ovviamente il dispositivo è dotato delle certificazioni IP68 e IP69K, contro polvere e acqua!

Il nuovo CUBOT KingKong Power è finalmente disponibile all'acquisto su AliExpress: il rugged phone è in offerta lancio fino al 14 maggio, al prezzo di 158,9€. Le occasioni continuano anche nel sito ufficiale, con un'iniziativa promozionale; per saperne di più, eccovi la pagina dedicata al dispositivo, con tutti i dettagli.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

