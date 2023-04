Samsung Unpacked: ecco la data per Fold 5, Flip 5, Watch 6, Tab S9 e Buds 3

Si prospetta un'estate particolarmente rovente per Samsung, che da qualche anno a questa parte organizza in estate un secondo evento Unpacked con varie novità. A questo giro i protagonisti saranno molteplici, in primis i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, a cui si affiancheranno i nuovi smartwatch della serie Watch 6 ma anche i nuovi tablet della serie Tab S9 e possibile un nuovo modello di cuffie Buds 3.

Samsung Unpacked arriverà prima del previsto: la data dell'evento spunta in rete

Nell'attesa che la compagnia sud-coreana dia la partenza alla campagna promozionale che ci accompagnerà fino al giorno del Samsung Unpacked, le voci di corridoio rivelano che l'evento sarebbe stato anticipato. Se in passato si è tenuto durante il mese di agosto (l'anno scorso fu il 10 agosto), questa volta sarebbe l'ultima settimana di luglio quella prevista, probabilmente fra il 25 e il 27 luglio.

Il motivo sarebbe presto detto: la concorrenza. Specialmente quando si tratta di pieghevoli, la rivalità delle varie aziende si sta intensificando, specialmente da parte delle aziende cinesi: non soltanto Xiaomi, OPPO, vivo, Huawei, Honor e Motorola, ma anche OnePlus e Realme si apprestano a lanciare il loro primo pieghevole. E poi c'è Google, che a differenza dei brand cinesi compete direttamente con Samsung nei mercati occidentali e il cui Pixel Fold potrebbe compromettere il suo monopolio.

Ma non dimentichiamoci che al Samsung Unpacked ci saranno anche i nuovi Galaxy Watch 6, fra le cui novità ci saranno importanti cambiamenti per microchip, schermo e autonomia, e i nuovi tablet e potenti Galaxy Tab S9.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il