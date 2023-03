Realme Fold o Flip? Il primo pieghevole del brand sta arrivando

Inizialmente sembrava che Realme non avesse le idee chiare in merito al debutto di un possibile smartphone pieghevole. Sicuramente la compagnia ha deciso di procedere con prudenza, forse per dare prima un'occhiata all'evolversi del settore e alla risposta degli utenti. A quanto pare il 2023 potrebbe essere l'anno giusto: il VP di Realme potrebbe aver rivelato l'esistenza di un modello Fold oppure Flip.

Realme Fold e Realm Flip: spunta un indizio importante sul primo smartphone pieghevole del brand

Madhav Sheth, da sempre figura di spicco della casa asiatica e attualmente VP, ha pubblicato un tweet che lascia poco spazio all'interpretazione. Il dirigente ha chiesto agli utenti un parere su un possibile Realme Fold oppure Realme Flip. A quanto pare il primo smartphone pieghevole del brand cinese potrebbe essere vicino al lancio o comunque arrivare nel corso dell'anno.

Infatti, il post del VP di Realme non sembra un tentativo di tastare il terreno e il giudizio degli utenti. Probabilmente uno dei due dispositivi è già in programma se non entrambi. All'inizio l'azienda ha posto un freno ma successivamente ha confermato di essere al lavoro su un foldable accessibile.

Questo dettaglio fa ovviamente propendere verso Realme Flip: il form factor a conchiglia è l'ideale per sfornare uno smartphone pieghevole e mantenere il prezzo user-friendly. Al momento non ci sono dettagli su design e specifiche ma un vecchio leak parlava proprio un flip phone (mostrando il possibile look).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il