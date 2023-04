La nuova bilancia elettrica da cucina Xiaomi è precisa ed economica

Avete la passione per la pasticceria ma continuate a sbagliare le dosi perché la vostra bilancia non è sufficientemente precisa? Xiaomi ha pensato proprio a voi portando sul mercato la nuova Mijia Electronic Kitchen Scale. Questa piccola bilancia elettrica da cucina è in grado di effettuare misurazioni estremamente precise di qualsiasi alimento o liquido (a patto che non superi la temperatura di 40°) per permettere agli appassionati di non sbagliare mai nemmeno per un singolo grammo.

Xiaomi torna in cucina con la bilancia Mijia Electronic Kitchen Scale

Disponibile inizialmente solo come parte dello Xiaomi Mijia Kitchen Tool Set, la nuova versione della bilancia Mijia Electronic Kitchen Scale offre due livelli di precisione per la misurazione degli alimenti e dei liquidi. Il primo livello parte da 1 grammo per arrivare fino a 1 kilogrammo con divisioni del peso di soli 0.1 grammi, il secondo invece parte da 1 kilogrammo per arrivare fino a 3 kilogrammi, con divisione del peso in 1 grammo.

Questa bilancia elettronica da cucina è dotata di una superficie seamless in vetro temperato che può essere facilmente pulita con una singola strofinata, mentre tara e misurazione vengono effettuate tramite i due pulsanti posti a destra e a sinistra del display LCD. Il dispositivo utilizza due pile di tipo AA e garantisce un tempo di standby di almeno 300 giorni: le batterie quindi andranno cambiate solo una volta all'anno.

Xiaomi Mijia Electronic Kitchen Scale è disponibile in Cina tramite il sito ufficiale al prezzo di circa 11€ (79 yuan). Al momento non sono disponibili informazioni per una eventuale commercializzazione globale del prodotto, ma non è escluso che l'azienda cinese possa portare anche in occidente questa bilancia da cucina. Se invece avete bisogno di una bilancia per il corpo, Xiaomi propone anche la nuova Eight Electrode Body Fat Scale!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il