WhatsApp: i messaggi effimeri possono essere salvati, ma ad una condizione

Dopo l'introduzione dei messaggi effimeri, ovvero dei messaggi che spariscono in un lasso di tempo deciso dal mittente, WhatsApp introduce anche la possibilità per gli interlocutori di mantenere salvati anche i messaggi che non dovrebbero più comparire dopo qualche minuto. Questa nuova fuzione si chiama “Conserva nella Chat” ed offre nuove possibilità sia per chi invia che per chi riceve i messaggi effimeri.

“Conserva nella Chat” disponibile da oggi su WhatsApp

La funzione “Conversa nella chat” consente agli utenti di salvare i messaggi effimeri importanti, ma allo stesso tempo permette al mittente di decidere se gli altri partecipanti alla chat possono o meno conservare il messaggio temporaneo inviato da lui. La funzione è stata introdotta per fornire un ulteriore livello di privacy, evitando che i messaggi finiscano nelle mani sbagliate, ma allo stesso tempo fornendo la possibilità di conservare informazioni importanti.

I messaggi conservati saranno contrassegnati dall'icona del segnalibro e saranno visibili nella cartella “Messaggi conservati“, organizzati per chat. Una volta che un messaggio effimero verrà salvato, il mittente riceverà una notifica e avrà la possibilità di porre il veto sulla decisione ogni volta che qualcuno vorrà conservare un suo messaggio. Se verrà deciso che il messaggio non può essere salvato, questo verrà eliminato alla scadenza del timer senza che nessuno possa conservarlo. In questo modo, chi invia messaggi effimeri avrà sempre l'ultima parola sulla protezione delle informazioni condivise.

Nelle ultime settimane, WhatsApp ha introdotto anche nuove misure di sicurezza relative allo spostamento delle chat da un dispositivo all'altro, aggiungendo anche nuove misure che si accertano che le chat siano crittografate a dovere.

