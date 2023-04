Xiaomi CIVI 3 sfiderà Honor 90 e OPPO Reno 10: il lancio si fa più vicino

È passato diverso tempo dalle prime indiscrezioni in merito al futuro della gamma CIVI, la serie di Selfie Phone della casa di Lei Jun. Ora si torna a parlare di Xiaomi CIVI 3, questa volta con nuovi dettagli sulla ricarica ed indizi in merito al periodo d'uscita.

Xiaomi CIVI 3: la certificazione 3C svela la ricarica e anticipa quando potrebbe arrivare

Nelle scorse ore Xiaomi CIVI 3 è stato certificato dall'ente 3C con la sigla 23046PNC9C. Non sono stati rivelati dettagli sulle specifiche tecniche, ma è arrivata una “conferma” in merito alla ricarica rapida. Anche a questo giro troveremo un'unità fino a 67W, similmente alla scorsa generazione. Oltre a questo dettaglio, DigitalChatStation si sbilancia sulla possibile uscita: secondo il leaker il nuovo CIVI andrà a rivaleggiare con alcuni dei big in arrivo.

Gli avversari di Xiaomi CIVI 3 saranno le serie Honor 90, OPPO Reno 10 e vivo S17: tutti questi dispositivi arriveranno nel corso del mese di maggio, quindi è probabile che questo sia il periodo d'uscita del nuovo Selfie Phone.

Che cosa aspettarsi dal nuovo CIVI 3

Nei mesi passati sono arrivate anche vari dettagli sulle presunte specifiche del dispositivo. Xiaomi CIVI 3 dovrebbe avere uno schermo AMOLED con bordi curvi in Full HD+ a 120 Hz ed essere mosso dal Dimensity 8200. Ovviamente non mancherà un comparto fotografico di tutto rispetto, presumibilmente dotato di un sensore principale IMX800 ed una doppia fotocamera frontale da 32 MP con doppio flash LED fisico.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il