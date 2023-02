Xiaomi CIVI 3 sarà il re dei selfie: svelate le caratteristiche della fotocamera

Non abbiamo ancora una data di lancio di Xiaomi CIVI 3. Probabilmente occorrerà attendere ancora un bel po' prima di vederlo in vesti ufficiali, ma ciò non impedisce a insider e leaker vari di iniziare a diffondere un po' di indiscrezioni. L'ultima riguarda proprio il comparto fotografico del prossimo smartphone firmato Xiaomi.

Ecco le presunte caratteristiche della fotocamera di Xiaomi CIVI 3

A lanciare le indiscrezioni è, ancora una volta, il super affidabile blogger cinese Digital Chat Station. Secondo il leaker, Xiaomi CIVI 3 sarà dotato di due fotocamere frontali da 32 MP con due flash LED per selfie più luminosi in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera esterna, invece, dovrebbe ospitare un sensore principale Sony IMX800. Per il resto, non dovrebbero esserci miglioramenti alle altre due fotocamere ausiliari, per cui il prossimo smartphone dovrebbe presentare uno stesso obiettivo ultra grandangolare da 20 MP e una lente macro da 2 MP che abbiamo visto su CIVI 2.

Inoltre, la fonte ha confermato la voce per la quale questo smartphone sarà alimentato da un processore MediaTek Dimensity 8200, oltre al fatto che la risoluzione dello schermo non effettuerà un upgrade al 2K. Piuttosto, confermerà il Full HD+ dell'attuale generazione. Si dice, infine, che il display di Xiaomi CIVI 3 disponga di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, sarà di tipo AMOLED con bordi curvi e presenterà un notch a pillola per le due fotocamere frontali.

