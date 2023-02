OnePlus Ace 2 pronto a ritornare in versione Dimensity Edition

Nelle scorse settimane abbiamo parlato delle prime indiscrezioni relative al prossimo modello della gamma Ace. Il dispositivo è già dietro l'angolo e pare proprio che arriverà sul mercato cinese come OnePlus Ace 2 Dimensity Edition: non facciamo in tempo a goderci l'ultimo arrivato che subito abbiamo il primo teaser ufficiale e nuove indiscrezioni sulle specifiche.

OnePlus Ace 2 Dimensity Edition nel primo teaser: cosa aspettarsi dal nuovo modello

Tramite i canali social ufficiali, OnePlus ha confermato che presto vedremo un'ulteriore aggiunta alla gamma Ace. L'ipotesi più plausibile è che il dispositivo arrivi sul mercato come OnePlus Ace 2 Dimensity Edition. Ricordiamo che la scorsa generazione ha visto protagonisti Ace base con il Dimensity 8100 e la versione Pro con Snapdragon 8+ Gen 1, mentre il modello di quest'anno è stato lanciato fin da subito con un chipset Qualcomm.

Sappiamo che la nuova versione di OnePlus Ace 2 arriverà nelle prossime settimane, ma mancano i dettagli ufficiali sul SoC a bordo. Le ultime indiscrezioni parlano della presenza del Dimensity 9000; il dispositivo è stato avvistato con la sigla PHP110 e ci sono già i primi dettagli tecnici.

A questi ora si aggiungono anche quelli relativi alla ricarica: il dispositivo ha ricevuto la certificazione dell'ente MIIT con il supporto alla ricarica rapida da 80W. L'attuale OnePlus Ace 2 arriva fino a 100W, quindi la nuova Dimensity Edition arriverà con una minore potenza.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il