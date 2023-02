Recensione ZTE Blade V40 Design: entry-level dal display sorprendente

ZTE arricchisce la fascia entry-level con il nuovo Blade V40 Design: uno smartphone dall'estetica elegante che sorprende soprattutto per la qualità del display. Il prezzo super accessibile garantisce una buona qualità prezzo, ma prima di parlare di questo vi raccontiamo punti di forza e lati negativi di questo nuovo ZTE Blade V40 Design nella nostra recensione!

Recensione ZTE Blade V40 Design

Design e materiali

L'estetica del nuovo ZTE Blade V40 Design ripropone quella vincente che abbiamo già potuto apprezzare nella versione V41 Vita: uno smartphone estremamente sottile (solo 7.98 millimetri) con una finitura nera opaca elegante e alla moda denominata “Starry Black“. Sul lato posteriore possiamo apprezzare il blocco fotocamera a sfioro con le due lenti circolari avvolte da un anello dorato che mette in rilievo uno dei punti di forza dello smartphone. Ad affiancare le fotocamere troviamo una banda nera lucida che percorre tutta la scocca del telefono, inglobando anche il Flash LED a pillola.

Il frontale è caratterizzato da un display da 6.6″ pollici con bordi sottili (90.5% rapporto schermo-corpo) e notch a goccia. Sul lato destro troviamo tasti dedicati allo spegnimento e l'accensione del dispositivo, oltre alla regolazione del volume, mentre il lato sinistro è dedicato allo slot per la doppia scheda nano SIM e la scheda microSD. Sul fondo, invece, troviamo gli speaker, l'entrata USB-C e il jack per la cuffie da 3.5 millimetri. Le dimensioni esatte dello smartphone sono di 163 x 74 x 8 millimetri, con un peso complessivo di 183 grammi.

Display

Come accennato in precedenza, ZTE Blade V40 Design è dotato di un display IPS LCD da 6.6″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel) e 60 Hz di refresh rate che offre una buona resa cromatica anche all'utilizzo della tecnologia HDR. Con questo display, infatti, è possibile godere dei contenuti in High Dynamic Range anche su YouTube ed altre applicazioni multimediali (nonostante non ci siano informazioni ufficiali riguardo la certificazione).

I colori risultano brillanti e ben calibrati: una caratteristica assolutamente da non sottovalutare trattandosi di uno smartphone entry-level. Dalle impostazioni di sistema, inoltre, è possibile attivare la modalità notturna per alleggerire il carico della luce blu sugli occhi, oppure regolare la temperatura del colore scegliendo tonalità più calde o più fredde.

Hardware e prestazioni

ZTE Blade V40 Design offre le prestazioni del chipset Unisoc Tiger 7616 con processo di produzione a 12 nm, con CPU octa-core (2 x Cortex-A75 + 6 x Cortex-A55) e GPU Mali-G57 MP1. L'hardware è chiaramente quello di uno smartphone entry-level, ma il software è ottimizzato per trarre il meglio dal Tiger 7616. Il dispositivo risulta scattante e riesce a gestire bene anche carichi di lavoro un po' più pesanti. Il chipset è affiancato, nella nostra unità di prova, da 6 GB di RAM fisica alla quale si possono aggiungere fino a 5 GB di RAM virtuale (da attivare tramite le impostazioni di sistema).

In questo modo lo smartphone prova a gestire anche i più ardui compiti in multitasking, riservando qualche chance anche al gaming: i giochi più moderni non sono sicuramente un'opzione percorribile, in questo caso, ma i casual games sono utilizzabili senza alcun tipo di problema. Una piccola nota negativa riscontrata, in questo caso, bisogna segnalarla per quanto riguarda YouTube: nonostante il display sia FHD+, l'applicazione non riesce a riprodurre video oltre il 720p.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, abbiamo a disposizione una memoria UFS 2.2 da 128 GB, mentre lo smartphone mette a disposizione anche un chip NFC per i pagamenti con Google Pay.

Fotocamera

Zoom x10 Bokeh Scarsa luminosità senza flash Scarsa luminosità con flash Selfie Luminosità assente con Flash Scarsa luminosità senza Flash Foto in studio

ZTE Blade V40 Design è dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP (f/1.8) affiancato da un'ottica per le macro da 2 MP (f/2.4) e da una terza dedicata all'effetto Bokeh sempre da 2 MP (f/2.4). Questo è, insieme al display, uno dei punti forti della produzione ZTE: la fotocamera infatti riesce ad ottenere delle ottime fotografie grazie al sensore principale, anche in situazioni di poca luce o di luminosità totalmente assente con Auto HDR. Il flash LED si comporta veramente bene e si integra alla perfezione con gli scatti del V40 Design, mentre le fotografie notturne tendono leggermente a perdere di qualità e dettagli.

Buona, ma non eccezionale, la resa delle fotografie scattate con la fotocamera frontale: ai selfie, infatti, è riservato un sensore da 8 MP in grado di catturare delle buone immagini, nonostante un sostanziale shutter-lag riscontrato ad ogni singolo scatto.

Software

ZTE Blade V40 Design è equipaggiato con la UI MyOS 12 basata su Android 12, che offre un'esperienza d'uso simil-stock. La personalizzazioni da parte del produttore, infatti, sono davvero ridotte all'osso e il bloatware è pressocché assente al netto di alcuni giochi pre-installati per mostrare le capacità dello smartphone fin da subito. Peccato per le patch di sicurezza aggiornate solamente fino ad ottobre 2022: in questo caso speriamo che ZTE possa portare sullo smartphone quanto prima delle patch di sicurezza più aggiornate.

Ovviamente troviamo pre-installate tutte le app di Google, con a disposizione un drawer per le applicazioni ordinato in modo alfabetico, il multitasking a schede e la classica esperienza d'uso dei widget posizionabili nella homescreen.

Batteria e ricarica

La batteria di ZTE Blade V40 Design ha il principale scopo di durare quanto meno fino a sera, per consentire all'utente di utilizzare lo smartphone per tutta la classica giornata lavorativa. Con una capienza da 4500 mAh ed una modalità risparmio energetico attivabile manualmente, la batteria dura tranquillamente fino al nostro rientro a casa, per poi attivare la ricarica rapida e portarlo di nuovo al 100% in breve tempo.

Il V40 Design, infatti, è dotato di ricarica rapida tramite connessione USB-C da 22.5W, in grado di ricaricare completamente lo smartphone in circa 2 ore (se non anche meno). La ricarica rapida può essere sfruttata tramite l'apposito caricatore incluso in confezione, compatibile anche con tutti gli altri dispositivi che supportano lo stesso wattaggio.

Recensione ZTE Blade V40 Design – Prezzo e considerazioni

ZTE Blade V40 Design è uno smartphone da non sottovalutare, soprattutto per il prezzo: 199€ di listino e 179€ nell'attuale promozione disponibile da Unieuro, ma attualmente solo in negozio e non online. Se avete bisogno di uno smartphone entry-level in grado di garantire una buona autonomia, delle discrete performance e una esperienza di Android quasi stock, vi consigliamo di tenere in considerazione questo V40 Design: soprattutto se il prezzo dovesse scendere ancora di più, arrivando intorno a 150€.

