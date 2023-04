Unihertz Luna: il wannabe-Nothing Phone (1) ha un prezzo

Aggiornamento 18/04: arriva l'annuncio ufficiale con tanto di prezzo, trovate tutti i dettagli nell'articolo.

Xiaomi 13 Pro, Honor Magic 5 Pro, Magic Vs, OnePlus 11 Concept: il MWC 2023 ci ha portato diverse novità degne di nota, a cui all'improvviso si aggiunge anche Unihertz Luna. Il marchio cinese Unihertz è sconosciuto ai più (me compreso), seppur in passato ne abbiamo trattato quando lanciava sul mercato uno degli smartphone più piccoli al mondo. E dopo essersi affacciato sul palcoscenico di Barcellona per mostrare al grande pubblico un prodotto peculiare, nel bene e nel male, ne annuncia la messa in vendita.

Unihertz Luna presentato al MWC 2023: sconosciuto ma con velleità estetiche “ispirate”

Di per sé, la scheda tecnica di Unihertz Luna non è niente di fantasmagorico: schermo da 6,81″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), chipset MediaTek Helio G99 di fascia bassa, 8/256 GB di memoria, batteria da 5.000 mAh con ricarica 18W, dual SIM 4G, NFC, sensore IR, ingresso mini-jack, Android 12, fotocamera da 108+20+2 MP con sensore Night Vision, macro e selfie camera da 32 MP. È anche piuttosto ingombrante: misura 168 x 76,8 x 10,4 mm ma soprattutto pesa la bellezza di 298 grammi.

Il vero motivo per cui ne parliamo non sono queste specifiche, quindi, bensì il suo look, che attinge a piene mani da quanto visto con Nothing Phone (1) e la sua interfaccia Glyph. Anche lo smartphone di Unihertz presenta infatti sul retro una scocca trasparente e dei LED RGB che ne particolareggiano le linee e che è possibile usare nelle colorazioni rosso, verde, blu, giallo, ciano o magenta per chiamate in arrivo, notifiche e altro ancora; è persino possibile sincronizzarne il colore in base alle tinte primarie del video che si sta guardando, in stile Philips Ambilight. Per chi fosse curioso, Noth-ehm, scusate, Unihertz Luna viene venduto al prezzo di listino di 299$.

