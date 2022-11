Questo è Unihertz Jelly 2E, un super mini smartphone grande quanto una carta di credito

Mentre il mercato degli smartphone continua a proporre dispositivi dagli schermi sempre più grandi, c'è chi viaggia controtendenza. Tra questi viaggiatori solitari e convinti avventurieri si nasconde Unihertz, che con il suo Jelly 2E ha appena lanciato uno degli smartphone più piccoli al mondo.

Unihertz Jelly 2E: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Unihertz Jelly 2E è un super mini smartphone. Con il suo display da appena 3″ ed un peso di 110 g, questo dispositivo può stare perfettamente nel palmo di una mano ed entrare anche nelle tasche più piccole. Per avere un riferimento visivo, potremmo dire che questo smartphone è grande quanto una carta di credito, ma nonostante ciò riesce comunque a conservare al suo interno una batteria da 2.000 mAh che garantisce fino a 3 giorni di autonomia.

Ad alimentare Unihertz Jelly 2E ci pensa il SoC MediaTek Helio A22 con GPU PowerVR GE8320, il tutto supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD.

Tra le altre caratteristiche troviamo un lettore di impronte digitali, supporto dual-SIM, una porta IR che permette di utilizzare lo smartphone come telecomando e un pulsante programmabile dall'utente che può essere utilizzato per accedere velocemente alle proprie app preferite. Infine, ma non meno importante, il funzionamento del dispositivo è basato su Android 12.

Unihertz Jelly 2E – Disponibilità e prezzi

Unihertz Jelly 2E sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo di circa 170€ al cambio. Al momento, non si hanno ancora informazioni sui mercati di riferimento, anche se l'azienda ha dichiarato che lo smartphone non potrà essere acquistato in Giappone. Si presuppone, dunque, che in qualche modo (magari attraverso Store di terze parti o da quello ufficiale del brand) sarà possibile acquistare il dispositivo e farselo spedire in Italia. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

