Nel 2023 calano ancora le vendite di smartphone, ma Apple gongola

Nessuno si aspettava che il mercato degli smartphone tornasse in positivo in questi mesi, e infatti il Q1 2023 è l'ennesimo trimestre che chiude in negativo al -12%. La crisi del settore tecnologico non accenna a placarsi, come abbiamo visto per il mercato dei computer, ma nel caso degli smartphone qualcosa sembra che stia migliorando.

Prosegue la crisi degli smartphone, ma il mercato starebbe lentamente riprendendosi

Come afferma Sanyam Chaurasia di Canalys, “il declino del mercato degli smartphone nel primo trimestre del 2023 rientrava nelle aspettative di tutto il settore“, sulla scia del forte calo registrato nello scorso Q4 2022. I produttori stanno cercando di rivitalizzare i consumi con offerte e promozioni, ma la domanda continua a non essere all'altezza e quindi i rivenditori stanno diminuendo i livelli di inventario per non andare incontro a rimanenze troppo elevate. Per gli analisti, sarà per la fine del Q2 2023 che gli inventari dovrebbero riassestarsi e le vendite dovrebbero risollevarsi, anche se sarà da vedere di quanto lo faranno.

Se si guarda alla top 5, Samsung e Xiaomi sono quelle a cui è andata peggio avendo registrato un calo del -2%, mentre Apple e OPPO sono lievemente crescite rispettivamente al +3% e +1%, infine vivo non cresce né cala.

L'andamento del mercato è ciclico: ogni anno si conclude con Apple al 1° posto, forte delle vendite dei suoi nuovi melafonini, e poi Samsung si riprende la leadership con l'arrivo dell'anno successivo, momento in cui rinnova la serie S ma soprattutto la serie A; a questo giro, però, il divario fra Apple e Samsung si fa meno ampio, con la spinta della serie iPhone 14 che le sta permettendo di mantenere una quota più alta. Nel frattempo, OPPO e vivo stanno rafforzando la loro presenza in madre patria e nei mercati asiatici, anche perché in occidente tira una brutta aria.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il