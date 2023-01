Crisi degli smartphone: il Q4 2022 è stato il peggiore della storia

Sin da subito ci si è accorti che quella ormai trascorsa sarebbe stato un'annata molto negativa per le vendite di smartphone, ma probabilmente nessuno si aspettava che il Q4 2022 andasse così male. Se si guarda all'intero anno, il mercato globale ha subito una decrescita significativa, ma se si circoscrive l'analisi agli ultimi mesi dell'anno i numeri peggiorano ulteriormente. L'ultimo trimestre è cruciale per le aziende, perché corrisponde a quelle festività natalizie dove i consumatori sono soliti spendere di più per i propri regali, ma questa volta non è andata affatto così.

I dati parlano chiaro: il Q4 2022 è stato molto negativo per tutti i produttori di smartphone

Se si confronta il Q4 2022 con quello del 2021, il risultato è una flessione negativa del -18,3%, passando da 367,6 milioni a 300,3 milioni di smartphone venduti nel mondo. Secondo le stime degli analisti dell'International Data Corporation, si tratta del risultato peggiore per un singolo trimestre da quando vengono registrate le vendite del mercato degli smartphone. Trattandosi del periodo natalizio, le vendite ci sono sì state ma si sono concentrate perlopiù sull'acquisto di prodotti già presenti nei magazzini dei negozi, anziché guidare le spedizioni di nuove unità. Vi ricordate la notizia di Samsung con milioni di smartphone fermi in magazzino? Ecco.

Nonostante Apple si sia dimostrata l'unica a resistere alla crisi generale, anche il colosso di Cupertino ha subito il contraccolpo di fine anno con un calo del -14,9%, una discesa a doppia cifra che ha toccato tutti i principali produttori in gioco. Sul podio troviamo Samsung e Xiaomi in calo del -15,6% e -26,3%, mentre le ultime due posizioni della top 5 sono di OPPO e vivo, rispettivamente al -15,9% e -18,9%. E adesso la preoccupazione generale è che una chiusura così impattante per il mercato metta a repentaglio la risalita (modesta) del +2,8% prevista per il 2023. Ma se i produttori attueranno strategia di commercializzazione più caute, i consumatori potranno godere di offerte più vantaggiose per liberare gli scaffali dai “vecchi” modelli, come nel caso della maxi-offerta di S22 Ultra a soli 699€.

