OPPO Find N2 Flip si aggiorna: il display esterno diventa ancora più utile

A distanza di oltre due mesi dal lancio internazionale, il primo pieghevole a conchiglia del brand cinese ricevere un nuovo update “maggior”, con funzionalità aggiuntive. L'aggiornamento A24 della ColorOS 13 porta con sé varie novità per OPPO Find N2 Flip, precisamente per il suo display esterno.

OPPO Find N2 Flip, disponibile l'aggiornamento A24 della ColorOS 13: ecco le novità

Come evidenziato anche in apertura, l'aggiornamento della ColorOS 13 porta il software alla versione A24: al momento è in fase di rilascio ma non è dato di sapere quando arriverà effettivamente a bordo di tutti gli OPPO Find N2 Flip. Nel frattempo la compagnia asiatica ha snocciolato le nuove funzioni per il Second Display: si tratta di alcune aggiunte che rendono lo schermo esterno ancora più utile.

Per prima cosa ora è possibile impostare il widget di Spotify: in questo modo l'utente è in grado di accedere ai controlli della musica, aggiungere un brano ai preferiti ed altro. Per attivare questa novità basta accedere alle Impostazioni, poi Funzioni pieghevoli, Widgets e Pocket Player.

È presente poi un'ulteriore aggiunta gradita: si tratta della funzione speech-to-text accessibile direttamente dallo schermo esterno e supportata da WhatsApp, Messenger, Messaggi di Google, Telegram e Line. Si tratta di una soluzione perfetta per rispondere al volo senza la necessità di aprire il telefono o di digitare un messaggio. Anche in questo caso la nuova funzione è disponibile in Impostazioni, Funzioni pieghevoli, alla voce Risposte rapide.

Si tratta di due aggiunte gradite che rendono ancora più utile il pannello esterno e speriamo che OPPO continui a rilasciare funzioni in questo senso.

