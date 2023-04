OPPO A1 5G quasi ufficiale tra certificazioni e Geekbench: svelato anche il prezzo

La compagnia cinese sta per lanciare un nuovo medio gamma della serie A in patria: la conferma arriva direttamente da China Telecom, che ha pubblicato immagini, specifiche e dettagli sul prezzo del prossimo OPPO A1 5G. Ciliegina sulla torta, non mancano nemmeno i primi benchmark su Geekbench.

OPPO A1 5G tra specifiche e prezzi: China Telecom e Geekbench svelano quasi tutto

Nel corso dei mesi sono stati lanciati i modelli A1 Pro 5G e A1x ed ora sembra che arriverà un'ennesima aggiunta alla famiglia. OPPO A1 5G è stato certificato dall'operatore China Telecom, che ha svelato quasi tutto sul dispositivo, tra specifiche, design e prezzo.

Lo smartphone, siglato PHS110, misura 165,6 × 76,1 × 8,25 mm per un peso di circa 193 grammi ed è dotato di uno schermo LCD da 6,72″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz ed un punch hole per ospitare la selfie camera da 8 MP. Il cuore del terminale non viene specificato mentre saranno presenti 8/12 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibile tramite microSD).

Il comparto fotografico si affida su una Dual Camera da 50 + 2 MP, è presente una batteria da 5.000 mAh ed abbiamo Android 13 lato software (ovviamente sotto forma di ColorOS 13).

OPPO A1 5G è stato avvistato anche su Geekbench e in questo caso viene rivelato il chipset a bordo: si tratta di una soluzione Qualcomm siglata SM6375, ovvero lo Snapdragon 695.

Ritorniamo a parlare della certificazione China Telecom, in questo caso con il prezzo di vendita: il dispositivo dovrebbe costare circa 279€ e 306€ al cambio attuale, rispettivamente per la versione da 8 GB e quella da 12 GB di RAM.

