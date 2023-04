Zeblaze BTalk Lite è il più economico per le chiamate Bluetooth (a soli 16€)!

Sei in cerca di uno smartwatch con il supporto alle chiamate Bluetooth, ma non hai intenzione di spendere una fortuna ma nemmeno cifre intorno ai 50€? Poco male, perché Zeblaze BTalk Lite costa pochissimo: il nuovo indossabile del brand arriva su AliExpress ed è in offerta lampo a 16€ (con tanto di spedizione gratuita). Una scelta ghiotta sia per i neofiti dei wearable che per gli utenti in cerca di un modello low budget (ma completo)!

Zeblaze BTalk Lite è in offerta lampo su AliExpress: imperdibile a soli 16€

Il nuovo Zeblaze BTalk Lite è un dispositivo economico, dal prezzo abbordabile ma ricco di funzionalità. Impossibile non partire da una delle feature più richieste da chi sceglie uno smartwatch: l'indossabile è dotato di microfono e speaker, in modo da poter effettuare chiamate Bluetooth. Davvero niente male, visto il prezzo del dispositivo.

Il resto delle caratteristiche comprende uno schermo TFT a colori da 1,83″ (285 x 240 pixel), BT 5.1, una batteria da 230 mAh (fino a 14 giorni di batteria), resistenza all'acqua IP68, oltre 100 modalità sportive, monitoraggio dell'attività cardiaca H24, rilevamento SpO2 ed altro ancora.

Zeblaze BTalk Lite ha debuttato su AliExpress, subito in offerta lampo ad un prezzo top: solo 16€ e c'è anche la spedizione gratis!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il