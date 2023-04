ASUS annuncia ROG ALLY: il rivale di Steam Deck e Nintendo Switch!

Nel corso della giornata del 1° aprile ASUS ha annunciato la prima console portatile a marchio ROG. Un dispositivo davvero niente male fin dalle prime battute, ma visto il giorno del debutto si è pensato subito ad un Pesce d'Aprile. No, ASUS ROG ALLY non è uno scherzo e la conferma arriva direttamente dalla compagnia asiatica.

ASUS ROG ALLY non è un Pesce d'Aprile: il nemico numero 1 di Steam Deck è servito

Design, display e specifiche tecniche

Tramite i social e vari profili dirigenziali, ASUS ha confermato che ROG ALLY non è un Pesce d'Aprile ma si tratta a tutti gli effetti della prima console portatile del brand. Il rivale di Steam Deck e Nintendo Switch (ma principalmente del dispositivo targato Valve) sembra troppo bello per essere vero e infatti ha “ingannato” tanti. In questo caso però non si tratta di uno scherzo.

Un'unità prototipale della console è stata già avvistata in alcuni video, con tanto di prove durante il gioco e confronti con Steam Deck. Rispetto a quest'ultima, la soluzione ROG risulta molto più compatta e leggera; il display è un'unità da 7″ con risoluzione Full HD, rapporto in 16:9 e refresh rate a 120 Hz. Le dimensioni sono di 280 x 113 x 39 mm per un peso di 608 grammi.

Il cuore del terminale è un chipset AMD Ryzen personalizzato; inoltre è possibile anche collegare una GPU esterna per ottenere performance superiori. Lato software troviamo Windows 11 ed è presente il pieno supporto per il Game Pass di Microsoft.

ASUS ROG ALLY – Prezzo e uscita

Come anticipato poco sopra, al momento ASUS ROG ALLY è un prototipo e il lancio è previsto nel corso dell'anno. Secondo alcune indiscrezioni il debutto dovrebbe avvenire abbastanza tardi, verso il mese di ottobre 2023. In merito al prezzo di vendita si vocifera di due versioni, da 512 GB e 1 TB, rispettivamente a 649$ e 899$ (ovvero circa 595€ e 824€ al cambio attuale).

