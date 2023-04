Le AirPods del futuro avranno maggiore interattività: il nuovo brevetto di Apple

Apple è sempre alla ricerca di nuovi modo per innovare i proprio prodotti e l'ultimo brevetto registrato ne è la conferma. Le AirPods del futuro, stando ai documenti consegnati al US Patent & Trademark Office potrebbe essere dotate di un display touch per controllare la musica in riproduzione sulle nostre cuffie.

Un piccolo display touch per controllare la musica direttamente dalla custodia per le future AirPods

La custodia di ricarica delle AirPods, quindi, diventerebbe a tutti gli effetti uno smart device connesso all'iPhone, in grado di controllare le app musicali ed inviare comandi di stato come play/pausa, avanti/indietro e regolare il volume. Contemporaneamente i comandi impartiti alle app verrebbero riproposti anche alle cuffie per una riproduzione seamless della musica.

AirPods, ma anche un po' iPod: la prima rivoluzione in campo musicale di Apple infatti riguardava proprio il dispositivo per la riproduzione delle canzoni acquistate tramite l'iTunes Store. Questo nuovo brevetto un po' ricorda quella tecnologia del “passato”, con il controllo musicale affidato ad un dispositivo esterno e non per forza dipendente dallo smartphone (come avviene oggi).

Ovviamente si tratta di un brevetto, non è assicurato quindi che Apple utilizzi effettivamente questa tecnologia in futuro. Chissà che l'evoluzione della custodia delle AirPods non passi anche dal redesign dell'interfaccia di watchOS per Apple Watch, con cui condividerebbe probabilmente parte delle funzioni smart.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il