Huawei FreeBuds Pro 2 di nuovo al minimo su Amazon: risparmi quasi 70€!

Le TWS premium Huawei FreeBuds Pro 2 tornano in sconto su Amazon e questa volta l'occasione è ancora più ghiotta. I nuovi auricolari top di gamma presentano un design rinnovato e una serie di tecnologie e funzionalità che offrono un'esperienza audio di altissima qualità, ora al miglior prezzo di sempre!

Huawei FreeBuds Pro 2 tornano in sconto su Amazon: nuovo minimo storico

Qualche tempo fa, Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia della sua nuova famiglia di notebook e degli auricolari FreeBuds Pro 2. Questi ultimi presentano un design rivisitato, con un corpo più compatto e arrotondato, conservando l'eleganza che da sempre distingue i prodotti a marchio Huawei.

Tra le caratteristiche delle FreeBuds Pro 2 citiamo la cancellazione attiva del rumore fino a 47 dB, tripla equalizzazione adattiva, certificazione Hi-Res e una batteria che offre fino a trenta ore di riproduzione musicale con custodia.

Come anticipato, i nuovi auricolari true wireless Huawei FreeBuds Pro 2 ritornano in sconto su Amazon in offerta lampo: il prezzo scende a soli 131,9€, con un risparmio di quasi 70€ rispetto al prezzo di listino (199,9€).

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il