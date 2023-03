OPPO A1x ufficiale: nuovo low-cost con tanta batteria

Un altro modello si aggiunge al catalogo di smartphone del brand cinese: si chiama OPPO A1x ma rispetto allo scorso A1 Pro non ha un estetica ricercata o specifiche di alto profilo. L'intenzione di OPPO è quella di creare un altro smartphone che punta alla fascia più tipicamente economica, con un design conservativo e una scheda tecnica modesta.

OPPO A1x ufficiale: ecco il nuovo smartphone destinato alla fascia economica

OPPO A1x ha uno schermo LCD da 6,56″ HD+ con refresh rate a 90 Hz e un notch a goccia che ospita la selfie camera da 5 MP. Dentro c'è una configurazione hardware guidata dal rodatissimo MediaTek Dimensity 700, SoC TSMC a 7 nm con CPU octa-core fino a 2,2 GHz A76, GPU Mali-G57 MC2 ed espandibilità via microSD. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica 10W, mentre la fotocamera posteriore ha due sensori da 13+2 MP con il secondo per la profondità; infine, il software si basa su ColorOS 12.1 e Android 12.

Disponibile nelle due colorazioni Black e Blue, OPPO A1x costa in Cina 1.399 yuan (185€) per la variante da 6/128 GB, salendo a 1.599 yuan (215€) per quella da 8/128 GB.

