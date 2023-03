Due tablet e un ex-top di gamma ricevono la One UI 5.1

Pur essendo piuttosto ampio, il catalogo di smartphone e tablet Samsung Galaxy continua a ricevere l'aggiornamento One UI 5.1, adesso in arrivo su Note 10 Lite, Tab A8 ed S7 FE. Era il 2020 quando veniva lanciato Note 10 Lite, allora con software basato su Android 10 e One UI 2.0, mentre invece i due tablet debuttarono nel 2021 con Android 11 e One UI 3.0/3.1.

L'aggiornamento One UI 5.1 arriva su altri tre dispositivi del catalogo Samsung: tutte le novità

Nel caso del Tab A8, il roll-out OTA è partito in Sud Corea, invece su Note 10 Lite e Tab S7 FE in Europa, perciò se foste fra i loro possessori, potete verificarne la disponibilità dal menu Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

Changelog completo

Camera e Galleria Cambiare rapidamente il tono colore dei selfie

Modificare il tono colore dei tuoi selfie è ora più facile utilizzando il pulsante Effetti nella parte superiore dello schermo. Scopri Expert RAW

Expert RAW ti consente di scattare foto di alta qualità ed è perfetta per chi vuole avere il pieno controllo e modificare le foto in un secondo momento. Ora accedere a Expert RAW è più facile, direttamente dal menu Altro in Camera. Crea un album famiglia condiviso

Con Album di Famiglia Condiviso, condividere le foto con i tuoi familiari è più semplice che mai. Galleria ti consiglierà delle foto da aggiungere all'album di famiglia condiviso riconoscendo nelle foto i volti dei tuoi familiari. Maggior polivalenza

L'elaborazione rimuove automaticamente ombre e riflessi per far sì che le tue foto siano fantastiche. Vale anche per le GIF, che ne guadagnano in risoluzione e chiarezza. Schermo delle informazioni rinnovato

Con uno swipe verso l'alto mentre guardi un'immagine o un video nella galleria, puoi vedere dove e quando l'immagine è stata scattata, con quale dispositivo, dov'è memorizzata e altro. Ricerca più potente

Ora nella tua Galleria puoi cercare più di una persona o un soggetto contemporaneamente. Puoi perfino cercare le persone senza taggare il loro nome, ma semplicemente toccando i loro volti. Scegli dove salvare le schermate e le registrazioni schermo

Puoi salvare screenshot e registrazioni schermo in una cartella a tua scelta, con l'apposita voce in funzionalità avanzate.

AR Zone e AR Emoji Usa fino a 3 emoji in Camera Emoji AR

Scatta foto e video divertenti con gli amici (fino a 3) in modalità Maschera. Puoi sostituire i volti dei tuoi amici con altri personaggi facendo tap sull'emoji. Miglioramenti al layout e alla modifica di AR Doodles

Pennelli ora disponibili nella schermata principale di AR Doodle per un accesso più veloce. Puoi anche ridimensionare e spostare i disegni anche dopo averli creati, e il nuovo strumento Gomma ti permette di cancellare anche solo delle zone dei disegni senza cancellarli del tutto.

Widget Controlla il livello della batteria dai tuoi dispositivi

Il nuovo widget ti consente di controllare il livello di carica della batteria dei tuoi dispositivi Galaxy. Direttamente dalla schermata home puoi controllare il livello residuo di smartphone, Galaxy Buds, Galaxy Watch e degli altri dispositivi supportati. Widget meteo intuitivo

Il nuovo stile delle illustrazioni e il sommario delle condizioni meteo attuali ti rendono più semplice conoscere le condizioni meteo, indipendentemente dal fatto che sia soleggiato, nuvoloso, stia piovendo o nevichi.

Modalità e Routine Cambia lo sfondo in base alla modalità

Imposta sfondi diversi per la schermata di blocco e la schermata home a seconda delle tue attività. Scegli uno sfondo per il lavoro, uno per l'allenamento e così via. Più azioni per le Routine

Avvia delle azioni automatiche quando attivi la Modalità Aereo o l'Hotspot Mobile. Le azioni adesso possono aprire alcune app, modificare il bilanciamento dell'audio destra/sinistra e altro ancora. Le nuove azioni ti permettono di controllare la Condivisione rapida e la sensibilità al tocco, oltre a modificare la suoneria o il font del carattere.

Connettività Collaborazione in Samsung Notes

Crea una nota condivisa che può essere modificata da più di una persona contemporaneamente. Scrivi una relazione con i colleghi, prendi nota per uno studio di gruppo o fai un disegno con un amico. Le possibilità sono infinite. È più semplice invitare ad App Condivise

Adesso puoi invitare più semplicemente gente a partecipare ad album, note e calendari condivisi utilizzando un link che può essere inviato tramite app di messaggistica, email e social. Controlli multipli avanzati tra Galaxy Book e smartphone

Adesso puoi utilizzare il mouse, la tastiera o il trackpad del tuo Galaxy Book non solo con il tuo tablet Galaxy ma anche con il tuo smartphone Galaxy. Puoi copiare e incollare facilmente del testo o fare drag and drop di immagini da un dispositivo all'altro come se lo facessi all'interno dello stesso dispositivo. Media output per altoparlanti Wi-Fi

Se vuoi continuare l'ascolto della musica su altoparlanti Wi-Fi tramite Spotify Connect o Chromecast built-in, basta aprire Media Output dalla Quick Access Toolbar, non dall'app di streaming. Continua a navigare sul PC

Se sullo smartphone navighi attraverso Samsung Internet e dopo ti sposti al PC, puoi trovare facilmente i siti che hai aperto sullo smartphone e continuare la navigazione usando il browser del PC.

Multitasking Riduci a icona le finestre o passa alla modalità schermo intero più facilmente Adesso puoi ridurre a icona o mettere a schermo intero la finestra di un'applicazione senza andare al menu Opzioni. È sufficiente trascinare uno degli angoli. Accedi alle tue applicazioni più utilizzate nello schermo diviso Quando lanci lo schermo diviso, le app che usi più spesso saranno mostrate tra le app utilizzate di recente per consentirti di trovarle in modo più rapido

Samsung DeX Multitasking migliorato in DeX

In modalità schermo diviso puoi trascinare il divisore al centro dello schermo per ridimensionare entrambe le finestre. Puoi pure agganciare una finestra a uno degli angoli per farle occupare un quarto dello schermo.

Impostazioni Suggerimenti sulle impostazioni

Adesso i suggerimenti appaiono in cima alla sezione impostazioni, permettendoti di scoprire delle funzioni interessanti da provare o quali sezioni hanno bisogno di attenzione.

Samsung Internet Ricerca migliorata

Adesso puoi filtrare i segnalibri per nomi cartelle o i tab per il nome del gruppo. La logica della ricerca migliorata ti permette di trovare quel che stai cercando anche se qualcosa è scritto male.

Installazione guidata Adesso è più semplice e veloce configurare un Galaxy per la prima volta

Passando da un Galaxy o da un altro Android a un nuovo Galaxy, basta scannerizzare il QR code sul vecchio dispositivo per trasferire automaticamente reti Wi-Fi conosciute, account Samsung o Google al nuovo dispositivo senza dover digitare nulla.

Meteo Informazioni dettagliate sul meteo a colpo d'occhio

Le utili informazioni sul meteo adesso sono mostrate sulla schermata principale dell'app Meteo. Puoi controllare gli avvisi di condizioni avverse, bollettini giornalieri, grafico sulle precipitazioni e sulla temperatura.

Ulteriori modifiche Suggerimenti di Spotify

Il widget dei suggerimenti smart ora consiglia tracce e playlist da Spotify in base alla tua attività attuale. Ottieni i brani perfetti per la guida, l'allenamento e molto altro. Per ricevere i suggerimenti devi effettuale l'accesso a un account Spotify utilizzando l'app Spotify alla sua ultima versione.



di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il