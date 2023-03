Dove comprare le TWS Redmi Buds 4 x Harry Potter

Di recente Xiaomi ha presentato in patria il nuovo Redmi Note 12 Turbo, dispositivo parecchio interessante lanciato anche in una versione speciale dedicata al maghetto più famoso al mondo. Oltre al dispositivo è arrivato anche un'accessorio decisamente ghiotto per i fan dell'opera letteraria e dei film: ecco dove comprare le Redmi Buds 4 Harry Potter Edition, gli auricolari true wireless con un tocco di magia.

Redmi Buds 4 Harry Potter Edition: dove comprare la nuova versione speciale delle TWS Xiaomi

Questa versione alternativa delle Redmi Buds 4 presenta varie personalizzazioni a tema Harry Potter, sia sui singoli auricolari che sul case di ricarica. La vera chicca è la custodia/cover, realizzata splendidamente e con un boccino d'oro in bella vista. Anche la confezione è stata ridisegnata per l'occasione e sono presenti anche degli adesivi.

Se volete saperne di più sui nuovi auricolari, ecco il nostro approfondimento dedicato al debutto. Per scoprire dove comprare le Redmi Buds 4 Harry Potter Edition (con un coupon per risparmiare), continuate a leggere!

GizTop

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai nuovi auricolari TWS Redmi Buds 4 Harry Potter Edition.

