Le Redmi Buds 4 ritornano in versione Harry Potter (e sono stupende)

Quest'oggi abbiamo assistito al debutto del primo smartphone equipaggiato con lo Snapdragon 7+ Gen 2, il tanto chiacchierato Redmi Note 12 Turbo. Per l'occasione Xiaomi ha lanciato anche una versione speciale dedicata al maghetto più famoso al mondo a cui ora si affianca anche un'edizione alternativa degli ultimi auricolari TWS del brand. Anche le Redmi Buds 4 guadagnano una Harry Potter Edition: andiamo a scoprire tutte le novità e il prezzo di vendita!

Redmi Buds 4 x Harry Potter: caratteristiche e prezzo della nuova versione delle TWS

Belle e da collezione: impossibile non farsi piacere le nuove Redmi Buds 4 x Harry Potter, specialmente se si è appassionati delle avventure del maghetto. Lanciate in occasione del debutto del modello Turbo, le TWS sono state rinnovate completamente sotto il profilo del look.

Il design generale resta lo stesso, con un'indossabilità in-ear, auricolari true wireless a capsula ed una custodia a forma di ciottolo, tuttavia il tema Harry Potter stravolge le cose. La cover di ricarica ha ricevuto una personalizzazione ad hoc mentre le cuffiette presentano un fulmine dorato sul dorso.

Presente all'appello una carinissima custodia per trasportare gli auricolari, ovviamente sempre a tema e con un boccino d'oro in bella vista. Le Redmi Buds 4 x Harry Potter arrivano con una confezione speciale e si presentano come un vero e proprio oggetto da collezione.

Le varie specifiche non cambiano: ritroviamo la cancellazione attiva del rumore ANC fino a 35 dB, driver dinamici da 10 mm, fino a 6 ore di autonomia (salgono a 30 con la custodia), riduzione del rumore AI in chiamata, certificazione IP54, comandi touch e Bluetooth 5.2.

Il prezzo delle nuove Redmi Buds 4 x Harry Potter è di circa 53€ al cambio attuale, ossia 399 yuan. Teniamo le dita incrociate e speriamo che questa versione speciale arrivi anche da noi. Nel frattempo vi lasciamo con il link del modello standard, disponibile anche in Italia.

