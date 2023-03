Tineco FLOOR ONE S5 lava i pavimenti per davvero: acqua pulita e tanta potenza!

I vacuum cleaner non sono tutti uguali e non si tratta solo di una questione di prezzo e di potenza. Ogni modello ha le sue caratteristiche e la tecnologia alle spalle di ogni aspirapolvere è fondamentale per ottenere un risultato ottimale nelle pulizie. Tineco FLOOR One S5 è un lavapavimenti in grado di dare grandi soddisfazioni grazie al sistema intelligente iLoop, alla funzione di auto-pulizia, ma soprattutto per la sua capacità di pulire i pavimenti con acqua sempre pulita!

Tineco FLOOR ONE S5 offre un vero lavaggio con acqua pulita, per la massima igiene

Come funziona la tecnologia di lavaggio dei pavimenti dietro Tineco FLOOR ONE S5 e perché è così performante? La risposta è semplice: grazi al sistema integrato nella spazzola, che permette di utilizzare sempre e solo acqua pulita. L'aspirapolvere senza fili e lavapavimenti è progettato per ottimizzare al meglio il tempo: è inutile utilizzare un panno sporco per pulire e questo concetto è alla base del sistema di lavaggio con acqua pulita.

La spazzola aspira l'acqua sporca mentre dalla parte superiore viene immessa quella pulita, la quale viene erogata in modo uniforme. La spazzola a rullo è dotata di una rotazione da 450 giri al minuto, per la massima pulizia del pavimento.

L'acqua sporca viene rimossa dalla spazzola durante il movimento di rotazione (tramite un raschietto integrato nella testa) ed aspirata all'interno dell'apposito contenitore. Il risultato è – ovviamente – quello di effettuare sezioni di lavaggio sempre con acqua limpida.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

