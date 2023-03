Meizu 20 e 20 Pro a un passo dall’uscita: ecco quanto costeranno

Mancano solo una manciata di ore al debutto dei nuovi top di gamma della casa cinese: il design è noto e anche buona parte delle specifiche. Non resta che guardare al prezzo di Meizu 20 e 20 Pro: ecco quanto costeranno i due flagship (secondo uno scatto rubato) e per fortuna ci sono buone notizie su questo fronte.

Quando costeranno Meizu 20 e 20 Pro: trapela il prezzo di vendita

Il presunto prezzo di vendita di Meizu 20 e del fratello maggiore 20 Pro è stato svelato da uno scatto rubato. L'immagine mostra un poster promozionale in cui sono presenti le cifre di partenza di entrambi i dispositivi (ovviamente in riferimento al mercato cinese). Ci sono buone nuove per gli appassionati del brand. A quanto pare i prezzi non subiranno variazioni rispetto alla generazione precedente (nonostante le migliorie tecniche).

In base ai leak il prezzo di Meizu 20 sarà di circa 496€ al cambio attuale, ossia 3699 yuan; per quanto riguarda invece il fratello maggiore Meizu 20 Pro, il prezzo di partenza sarà di circa 630€ al cambio, ovvero 4699 yuan.

Si tratta delle stesse cifre dei modelli Meizu 18/18s e 18 Pro/18s Pro. Ovviamente si tratta di un'indiscrezione quindi è necessario pazientare fino all'evento di lancio per una conferma sui prezzi.

Nel frattempo date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato a Meizu 20 e 20 Pro: abbiamo raccolto per voi tutti i leak e le conferme ufficiali.

