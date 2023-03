Recensione OpenRock Pro: audio di qualità anche durante gli allenamenti

Gli sportivi amanti della musica hanno da sempre un grande problema: ascoltare i propri brani preferiti in comodità durante lo svolgimento degli allenamenti o delle varie attività sportive. Con il corpo in continuo movimento, infatti, spesso le classiche cuffie possono creare fastidi, oppure cadere dalle orecchie per rovinarsi o peggio perdersi. OneOdio prova a risolvere il problema lanciando le nuove OpenRock Pro, delle cuffie TWS con design open ear che avvolgono l'orecchio per evitare fastidi rimanendo però sempre ben salde. Scoprite insieme a noi quelle che sono le caratteristiche principali di queste cuffie!

Recensione OpenRock Pro

Design e materiali

Le cuffie TWS OpenRock Pro sfruttano il design Open Ear per risultare comode durante lo svolgimento di attività fisiche di vario genere. Per esempio, grazie alla loro particolare forma, queste cuffie possono essere facilmente indossate durante la corsa, oppure durante le classiche attività ginniche senza mai risultare d'ingombro per il canale uditivo.

Le cuffie sono posizionate in un guscio di ricarica a forma d'uovo, con eleganti striature in tinta nera. Le TWS vengono posizionate all'interno della custodia magneticamente, in modo da rimanere ben salde durante la ricarica ed un eventuale trasporto. Le cuffie, invece, sono composte fondamentalmente da tre diverse parti: la prima è il terminale con la cassa dalla quale viene diffuso il suono, bombata e caratterizzata dal logo Open Rock.

La seconda parte, invece, è realizzata in morbido silicone per assicurare flessibilità alla forma che avvolge l'orecchio: in questo caso troviamo una colorazione di grigio scura che ben stacca dal nero precedente. Il terminale, invece, è realizzato in plastica dura e lucida, ma non apporta alcun fastidio all'orecchio. Su questa parte troviamo anche il connettore di ricarica e il magnete che permette l'adesione alla custodia.

Sia la cuffia destra che quella sinistra sono pressocché uguali e vengono distinte unicamente dai simboli R e L. Le cuffie sono certificate IPX5, ovvero resistenti ad acqua, polvere e all'umidità. Grazie a questa certificazione, saremo liberi di correre e sudare, con la certezza di non recare alcun tipo di danno al dispositivo. Le cuffie hanno un peso di 13 grammi, mentre la base di ricarica (con le cuffie inserite) pesa soltanto 90 grammi. La confezione, inoltre, include una pratica guida visuale che aiuta ad indossare le cuffie per la prima volta: l'operazione, infatti, richiede particolari accorgimenti che diventeranno automatici dopo poco.

Qualità del suono

Le cuffie OpenRock Pro sfruttano la tecnologia TubeBass e i driver dinamici da 16.2 millimetri per fornire una qualità del suono superiore (con supporto per il decoding aptX, AAC e SBC), che risulti sempre nitida anche con il design open ear. Durante la nostra prova abbiamo potuto appurare che la qualità della musica ascoltata non subisce distorsioni tali da inficiarne l'ascoltabilità, anzi alzando il volume si ottengono risultati davvero eccezionali anche durante la corsa: un vantaggio non da poco considerando quanto sono diventate rumorose le nostre città (per non parlare delle palestre).

La fedeltà della musica rimane intatta, ma bisogna comunque prestare attenzione ai casi d'utilizzo. Alzando molto il volume, per esempio, il design open ear trasforma le cuffie in vere e proprie casse: chi ci sta intorno, quindi, potrebbe ascoltare tranquillamente la nostra stessa musica, diventando poi un problema per la privacy nel caso in cui si stia avendo una conversazione telefonica o si stiano ascoltando messaggi vocali privati. Il problema si neutralizza normalizzando il volume: a livelli intorno al 50%, per esempio, il rumore emesso dalle cuffie sarà sufficiente per essere udito dall'utilizzatore, ma non dalle persone che gli sono accanto.

Ogni cuffia, inoltre, è dotata di un microfono CVC 8.0 con cancellazione del rumore, in modo da garantire anche al nostro interlocutore l'ascolto della nostra voce in modo chiaro e forte. La connessione Bluetooth 5.2, inoltre, garantisce ottimi tempi di latenza anche durante l'ascolto di un audio collegato ad una fonte video: il risultato è una visione senza interruzioni e sempre sincronizzata.

Autonomia della batteria

Uno dei punti di forza di queste cuffie TWS è proprio la batteria in grado di garantire quasi 20 ore di ascolto ininterrotto con una singola ricarica. Questo si traduce nella possibilità di caricare le cuffie una volta e sfruttarle per tutte le sessioni di allenamento della settimana. Per i tipi più distratti e indaffarati potrebbe rivelarsi una vera manna dal cielo, con la possibilità di dimenticare di ricaricare le cuffie senza però rimanere forzatamente senza musica.

La custodia di ricarica, inoltre, garantisce almeno altre 24 ore di riproduzione totale, ma il vero punto di forza risiede probabilmente nella ricarica rapida delle cuffie: con soli 5 minuti di riposo nella custodia, infatti, le OpenRock Pro guadagneranno quasi un'ora di riproduzione, utile a completare facilmente la sessione di allenamento a ritmo di musica. La custodia, come quasi tutti i dispositivi di nuove generazione, viene ricaricata tramite il cavo USB-C incluso in confezione.

Recensione OpenRock Pro – Considerazioni e prezzo

Le OpenRock Pro di OneOdio offrono prestazioni di gran lunga superiori alle classiche cuffie ad archetto con conduzione ossea che spesso vengono adoperate dagli sportivi. Tuttavia, la qualità ha un prezzo: le OpenRock Pro infatti vengono proposte attualmente a 123.95€ sul sito ufficiale, una cifra che potrebbe scoraggiare i meno avvezzi al design open ear. Grazie al codice sconto che trovate qui sotto, però, potrete portarle a casa con un risparmio del 25%, con il prezzo che scende sotto i 100€.

Durante la nostra prova abbiamo, tuttavia, appurato che il prezzo è giustificato dalla grande qualità offerta da queste cuffie: per noi, quindi, il prodotto è assolutamente consigliato per tutti gli sportivi che non gradiscono la conduzione ossea e vogliono salire di livello.

