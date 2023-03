Perché scegliere Tineco FLOOR ONE S5: come funziona il sensore intelligente iLoop

Scegliere un aspirapolvere senza fili è sempre un dilemma visti i tanti modelli tra cui destreggiarsi e i prezzi non sempre accessibili (specialmente se si punta ad una soluzione potente e duratura). Nonostante ciò le offerte di primavera Amazon portano un'occasione ghiotta dedicata a Tineco FLOOR ONE S5, quasi al 40% di sconto. Ma perché scegliere questo modello? Semplice: per la facilità con la quale è possibile gestire le pulizie!

Tineco FLOOR ONE S5 con sensore intelligente iLoop: pulizie con la massima efficienza!

L'aspirapolvere e lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 è una soluzione che conosciamo bene: si tratta di un modello top particolarmente prestante e ricco di funzioni interessati che lo rendono un alleato prezioso nelle pulizie di casa. Tra questa è impossibile non citare la tecnologia Tineco iLoop: i sensori intelligenti rilevano sporco umido e secco e la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e il flusso dell'acqua si adattano automaticamente al tipo di sporco.

Tirando le somme si tratta di una modalità intelligente che rende ancora più semplice utilizzare il vacuum cleaner. Non è necessario cambiare impostazioni e regolare la potenza di pulizia: ci penserà direttamente Tineco FLOOR One S5 a selezionare la giusta modalità ed intensità del processo di pulizia.

Il dispositivo regola automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato, migliorando l'efficienza della pulizia e prolungando l'autonomia fino al 400%. Ciò si traduce in un aspirapolvere che pulisce efficacemente fino a 130 m² con una singola carica, dal soffitto al pavimento, grazie agli accessori in dotazione.

State pentad al giusto alleato per le pulizie di primavera? Allora non perdete l'occasione di mettere le mani su Tineco FLOOR One S5 a prezzo scontato: grazie alla promo su Amazon (con spedizione Prime), il prezzo scende a soli 369€!

