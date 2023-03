Redmi Note 12 Turbo avrà una versione speciale a tema Harry Potter

Manca pochissimo all'uscita del nuovo “mid-range” Xiaomi, un dispositivo che sembra puntate parecchio ad essere uno dei flagship killer dell'anno. Redmi Note 12 Turbo è in dirittura d'arrivo con specifiche di tutto rispetto e ci sarà anche una versione speciale dedicata ad Harry Potter!

Redmi Note 12 Turbo x Harry Potter nei primi teaser: ecco cosa aspettarsi

Il nuovo Redmi Note 12 Turbo x Harry Potter è stato svelato dai social cinesi di Xiaomi: non viene mostrato il dispositivo ma parte del contenuto della confezione. Oltre allo smartphone, con una cover dedicata, ci sarà anche una bacchetta, degli sticker ed uno spillo per SIM a tema.

Il debutto di questa versione speciale è atteso il 28 marzo, insieme al lancio del modello standard. Non ci sono ancora dettagli sul prezzo di vendita e non è dato di sapere se arriverà o meno anche in altri paesi (oltre alla Cina). Non ci resta che attendere la presentazione per saperne di più!

Nel frattempo ci sono già vari dettagli su Redmi Note 12 Turbo, tra indiscrezioni e conferme ufficiali. Il dispositivo venterà la presenza dell'ultimo Snapdragon 7+ Gen 2, chipset di fascia media che punta al top. Ovviamente non mancheranno uno schermo OLED a 120 Hz, 67W di ricarica rapida ed una fotocamera da 64 MP con OIS.

Per tutti i dettagli, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al dispositivo. Nel frattempo vi ricordiamo che la serie Redmi Note 12 è arrivata anche in Italia e conta ben quattro modelli!

