Google porta l’IA in Meet: ecco il riconoscimento automatico dei gesti

L'intelligenza artificiale negli mesi ha migliorato quasi tutti i prodotti digitali che utilizziamo su base quotidiana e le web app di Google non sono da meno. In un evento dedicato al settore Education, l'azienda di Mountain View ha delineato l'implementazione dell'IA anche in Google Meet: l'app per le videoconferenze e videochiamate.

Google Meet riconoscerà automaticamente i gesti eseguiti durante le videochiamate

Google Meet, con un futuro aggiornamento, vedrà l'introduzione di una intelligenza artificiale in grado di riconosce i gesti eseguiti dagli utenti in videochiamata. Questo consentirà l'abilitazione di una nuova funzione chiamata “Raised Hand” (mano alzata) che riconoscerà automaticamente gli utenti che alzeranno la mano per chiedere la parola.

La funzione tornerà particolarmente utile, per l'appunto, nei settori Education e Business: per esempio, uno studente potrà alzare la mano durante una videolezione per chiedere la parola ed essere messo automaticamente in coda per l'intervento oppure notificare il professore. Stesso discorso vale per le riunioni online, divenute sempre più frequenti con il proliferare dello smart working.

Non c'è ancora una data ufficiale per l'integrazione, ma tutte le novità presentate da Google in questo evento dovrebbe essere pubblicate entro i prossimi mesi.

