Le cuffie wireless Lenovo sono perfette per lo sport, a soli 8€!

Anche oggi tornano le occasioni dello store Banggood: stavolta tocca agli utenti in cerca di un paio di cuffie wireless da maltrattare a più non posso durante lo sport e gli interminabili viaggi in treno, con Lenovo SH1. Si tratta di una soluzione con archetto economica e conveniente!

Gli auricolari wireless con archetto Lenovo SH1 sono in sconto su Banggood

Le cuffie Lenovo SH1 sono un modello che abbiamo già conosciuto in altre occasioni e che non passano mai di moda. Realizzate in silicone e dotate di un comodo archetto, gli auricolari offrono un'indossabilità semi in-ear, per la massima comodità. In questo modo gli utenti particolarmente sensibili potranno beneficiare di un design ergonomico ed una vestibilità per nulla invasiva.

Non manca poi un pratico aggancio magnetico, in modo da agganciare gli auricolari intorno al collo quando non sono in uso, così come la resistenza a schizzi d'acqua e di sudore (di tipo IPX5).

La ricarica avviene tramite un ingresso microUSB, mentre per quanto riguarda l'autonomia si parla di circa 12 ore di musica (con una batteria da 110 mAh). Completano il quadro un chip Bluetooth 5.0, uno stile accattivante ed una pratica pulsantiera con i controlli.

Le cuffie wireless con archetto Lenovo SH1 sono disponibili in offerta lampo su Banggood, ad un prezzo super contenuto: di seguito trovate il link all'acquisto, direttamente dallo store cinese. E se siete curiosi di saperne di più, date un'occhiata anche alla nostra recensione!

