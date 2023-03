Redmi Note 12 Turbo svelato: sarà il flagship killer 2023?

Dopo aver portato la nuova serie Redmi Note 12 anche in Europa (avete visto il confronto con la serie Note 11?), i modelli da scoprire non sono finiti e a breve si aggiungerà Redmi Note 12 Turbo. L'intenzione del sub-brand di Xiaomi è quella di creare un prodotto tecnicamente di fascia media ma con ambizioni da vero e proprio top di gamma, con un occhio alle prestazioni offerte.

Redmi Note 12 Turbo sta arrivando: tutto quello che sappiamo

Design e display

L'estetica di Redmi Note 12 Turbo sarà molto simile se non identica a quella della serie Note 12, quindi con un rinnovato modulo fotografico che però qua è più a filo con la scocca anziché all'interno di una sezione a sé stante. Inoltre, la compagnia ha lavorato per ottimizzare le cornici per restringerle, ottenendo un bordo laterale da soli 1,42 mm e cornici generalmente più piccole di quelle di un prodotto premium come iPhone 14 (dove però sono simmetriche). Lato dimensioni, avrà uno spessore di 7,9 mm per 181 grammi di peso.

Lo schermo sarà un pannello punch-hole centrale OLED 12-bit HDR10+ da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 a 395 PPI, con refresh rate a 120 Hz, copertura 100% DCI-P3, PWM Dimming a 1.920 Hz e certificazione SGS contro le luci blu, il tutto protetto da vetro Gorilla Glass 5 e certificazione IP53 e con lettore d'impronte laterale.

Redmi Note 12 Turbo, cornici a confronto con iPhone 14

Specifiche tecniche

È ufficiale: Redmi Note 12 Turbo sarà il primo smartphone a debuttare con il nuovo chipset Qualcomm, cioè lo Snapdragon 7+ Gen 2, soluzione TSMC a 4 nm comprensiva di CPU octa-core Kryo (1 x 2,91 GHz X2 + 3 x 2,49 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e GPU Adreno 725 a 580 MHz. Lato memorie, sarà il primo mid-range a poter vantare fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di spazio d'archiviazione UFS 3.1, oltre a un impianto di dissipazione con camera di vapore da 3.725 mm².

Per la batteria, ci sarà una 5.000 mAh con ricarica rapida 67W (niente ricarica wireless), mentre lato connettività sono previsti supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza, USB-C 2.0, NFC, sensore IR e ingresso mini-jack. Il software sarà basato su MIUI 14 e Android 13, ci saranno speaker stereo Dolby Atmos e Hi-Res con motore di vibrazione X Axis e la fotocamera dovrebbe avere sensori da 64+8+2 MP con OIS, ultra-grandangolare e macro, assieme a una selfie camera da 16 MP.

Prezzo e data d'uscita

Redmi Note 12 Turbo sarà presentato ufficialmente in Cina il prossimo 28 marzo, ma non sappiamo né quale sarà il prezzo di vendita né se sarà portato anche sul mercato Global (Italia compresa). Tuttavia, si vocifera che lo smartphone sarà rebrandizzato per il debutto in Europa sotto forma di POCO F5.

