Risparmio energetico più veloce su Google Pixel Watch grazie a questa nuova funzione

Finalmente è possibile attivare il risparmio energetico in un solo tap su Google Pixel Watch

Fin dal lancio, gli utenti di Google Pixel Watch lamentavano l'impossibilità di attivare dai toggle rapidi la modalità di risparmio energetico che aiuta la batteria dello smartwatch a guadagnare qualche ora di autonomia in più (fondamentale quando siamo lontani da casa e abbiamo ancora lavoro da fare). Con un nuovo aggiornamento, Google sembra aver risolto il problema.

Diversi utenti su reddit, infatti, hanno constatato che adesso facendo tap sull'icona del risparmio energetico il sistema attivi effettivamente questa modalità, senza necessariamente dover passare per le impostazioni dello smartwatch come accadeva in precedenza. Purtroppo la ricezione dell'aggiornamento sembra essere casuale o comunque divisa in scaglioni: sono molto gli utenti che non riesco ad attivare la nuova funzione nonostante abbiano aggiornato all'ultima versione disponibile.

Voi avete ricevuto l'aggiornamento? Adesso basta solo un tap per far durare la batteria di Google Pixel Watch qualche ora in più grazie al risparmio energetico. Una delle ultime funzioni abilitate ufficialmente da Google riguarda il rilevamento delle cadute, che consente di chiamare immediatamente i soccorsi in caso di incidnete.

