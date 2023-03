ANBERNIC lancia RG405M: nuova console da gaming con Android

ANBERNIC, noto produttore cinese di console da gaming, porta in questi giorni sul mercato internazionale il modello RG405M, equipaggiato con sistema operativo Android e in grado di emulare quasi tutte le grandi console del passato. Negli ultimi tempi il retro-gaming ha raccolto sempre più i favori del grande pubblico, con adulti e piccini intenti a riscoprire i titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi.

Giochi mobile ed emulazione: ANBERNIC RG405M è la console passatempo per eccellenza

ANBERNIC RG405M è alimentata dal chipset Unisoc Tiger T618 che mette a disposizione una CPU octa-core composta da due core Cortex-A75 e sei core Cortex-A55 con una velocità di clock pari a 2.0 GHz. A gestire la parte grafica, invece, troviamo la GPU Mali-G52 con una velocità di 850 MHz, affiancata da 4 GB di RAM ed alimentata da una batteria da 4500 mAh.

Per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione, il modello RG405M propone una memoria eMMC da 128 GB, con la possibilità di espandere lo storage a disposizione con il supporto per le microSD. Il sistema operativo, come accennato in precedenza, è Android 12 con una UI personalizzata per usufruire al meglio del contesto videoludico. Per quanto riguarda la connettività, invece, la console supporta il WiFi Dual Band 2.4 GHz e 5.0 GHz e il Bluetooth 5.0.

La console è realizzata in lega di alluminio ed offre due stick analogici, due grilletti e due pulsanti dorsali, un D-PAD, e tasti funzioni e il classico setup di tasti XABY. La console arriva in due colorazioni diverse, nero e grigio, con la possibilità di acquistare in bundle anche una microSD da 128 GB o 256 GB.

ANBERNIC RG405M – Prezzo e disponibilità

ANBERNIC RG405M è disponibile sul sito ufficiale al prezzo base di 165.97€ con spedizione dalla Cina. Il prezzo sale fino a 192.27€ per il bundle con microSD da 256 GB.

