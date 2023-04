Android 14 arriva su Nothing Phone (1): prima beta a breve

Nothing ha annunciato che nel corso delle prossime settimane i possessori di Phone (1) potranno finalmente iniziare a testare il nuovo sistema operativo Android. Nothing Phone (1), infatti, sarà uno dei primi smartphone non-Google a ricevere l'aggiornamento ad Android 14 una volta che quest'ultimo sarà stato presentato ufficialmente.

Continua il supporto per Nothing Phone (1): sarà uno dei primi a ricevere Android 14

L'azienda di Carl Pei non ha ancora condiviso una timeline ufficiale per il nuovo aggiornamento di Nothing Phone (1), ma ha sottolineato che la versione beta di Android 14 sarà disponibile tra qualche settimana, mentre il nuovo sistema operativo sarà ufficialmente presentato in occasione del Google I/O del 10 maggio.

Solo qualche mese fa, Nothing Phone (1) ha ricevuto finalmente l'aggiornamento ad Android 13, ma sembra che il passaggio alla versione successiva possa essere estremamente più veloce. Con Nothing Phone (2) in arrivo, il primo smartphone della compagnia farà da cavia per le novità di Android 14, che arriveranno sicuramente anche sul prossimo dispositivo dell'azienda.

Attualmente non sono disponibili informazioni sul metodo di distribuzione scelto per la prima beta di Android 14 su Nothing Phone (1), ma potete iniziare a leggere questa nostra guida su come installare manualmente gli aggiornamenti per trovarvi pronti a testare da subito le novità del nuovo sistema operativo di Google.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il