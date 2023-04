Anche le EarPods si evolvono in vista del lancio di iPhone 15

Il lancio di iPhone 15 coinciderà con la dipartita del connettore Lightning in favore dello standard USB-C richiesto dall'Unione Europea. Questo significa che Apple dovrà modificare anche gli accessori come le cuffie per funzionare senza adattatori con la nuova serie di smartphone in arrivo a settembre. Anche le EarPods, quindi, si evolveranno per sfruttare al meglio la connessione USB-C.

Le cuffie EarPods con USB-C pronte per l'arrivo di iPhone 15

Stando a nuove indiscrezioni, Apple starebbe già preparando le nuove EarPods con USB-C, in modo da non portare sul mercato l'ennesimo adattatore come accaduto nel caso della porta Lightning che ha sostituito il jack per le cuffie da 3.5 millimetri. Le nuove cuffie, stando alle parole del leaker ShrimpApplePro, saranno prodotte negli stabilimenti di Foxconn e pronte per il lancio di iPhone 15.

Nonostante le EarPods abbiano perso popolarità con l'arrivo delle AirPods nel 2016, restano una soluzione potente ed economica per chi possiede iPhone o iPad. I meno avvezzi alle tecnologie wireless, infatti, continuano a preferire la semplice esperienza plug and play offerta dalle classiche EarPods di Apple.

I prossimi accessori ad introdurre la porta USB-C potrebbero essere la custodia di ricarica delle AirPods, il MagSafe Battery Pack e il trio Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, come suggerito anche dal famoso analista Ming-Chi Kuo.

La presentazione dei nuovi iPhone 15 potrebbe avvenire come di consueto nel mese di settembre, mentre già in occasione della WWDC 23 potremmo avere i primi dettagli sulle novità in arrivo con il nuovo iOS 17.

