Questo caricatore GaN ha un prezzo assurdo: meno di 4€!

Hai bisogno di un caricabatterie per il tuo smartphone, magari una soluzione di riserva? O semplicemente ti ritrovi con un modello vecchio ed ingombrante e vorresti passare a qualcosa di più compatto? Allora dai un'occhiata al caricatore GaN ESSAGER da 20W, ora in offerta con codice sconto ad un prezzo davvero ridicolo.

La tecnologia GaN sfrutta il nitruro di gallio al posto del silicio, con notevoli miglioramenti nella gestione delle temperature. Ciò si traduce in un dispositivo di dimensioni ridotte, una manna dal cielo per gli utenti che puntano ad ottimizzare lo spazio. Il caricatore ESSAGER GaN da 20W è proprio una soluzione di questo tipo.

Dotato di un corpo compatto e leggero, il caricabatterie presenta una porta Type-C ed una USB-A, è in grado di alimentare due dispositivi contemporaneamente e supporta i protocolli PD 3.0 e QC 3.

Il caricatore GaN da 20W ESSAGER costa solo 3.9€ su AliExpress, con tanto di spedizione gratis: basta utilizzare il codice sconto che trovi nel box in basso e – in aggiunta – utilizzare lo sconto extra applicato direttamente al carrello.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!