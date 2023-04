CUBOT KingKong Power è il rugged per gli amanti dell’avventura

Dopo aver lanciato il modello P80, budget phone stiloso e dal prezzo accessibile, il brand cinese ritorna con un'altra aggiunta alla sua spettacolare gamma di rugged phone. Questa volta è il turno di CUBOT KingKong Power, un dispositivo pensato per gli utenti più avventurosi, in arrivo su AliExpress a partire dal 10 maggio.

KingKong Power: tutto sul nuovo rugged phone di CUBOT

Come ogni rugged phone che si rispetti, CUBOT KingKong Power è un telefono votato alla massima resistenza. È impermeabile, antipolvere e a prova di caduta: il compagno ideale per affrontare qualsiasi avventura in tutta sicurezza.

Tuttavia il nuovo arrivato offre anche qualcosa in più: la doppia torcia a LED integrata (posizionata lungo il bordo superiore) fornisce un'illuminazione eccezionale anche nelle condizioni più buie. Il dispositivo diventa un alleato imprescindibile per i viaggi in campeggio e le avventure notturne.

Ovviamente non si tratta solo di un terminale resistente, ma anche di utilissimo battery phone: KingKong Power integra una capiente batteria da 10.600 mAh con tecnologia da 33W e supporto alla ricarica inversa. È presente un ampio schermo da 6,5″ Full HD+ con un punch hole per la selfie camera: in questo modo è possibile godere al meglio di giochi e film, per un'esperienza totalmente immersiva.

Il resto del comparto comprende memorie fino a 16 GB di RAM e 256 GB di storage, l'espandibilità fino ad 1 TB, una fotocamera principale da 48 MP (ed un modulo frontale da 16 MP). Lato software non manca Android 13, l'ultima versione dell'OS del robottino verde.

CUBOT KingKong Power debutterà ufficialmente il 10 maggio su AliExpress: aspettando il lancio e le offerte dedicate non perdete l'occasione di partecipare ad un'iniziativa promozionale (tramite questa pagina). Infine, per saperne di più sul nuovo rugged, date un'occhiata anche al sito ufficiale.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

