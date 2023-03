Realme C55 si avvicina: il primo con Mini Capsule è in arrivo in Italia

Di recente la casa cinese ha presentato il suo nuovo budget phone della serie C, un dispositivo abbordabile ed il primo dotato della funzione Mini Capsule. A quanto pare Realme C55 arriverà anche in Italia: lo conferma direttamente la compagnia asiatica e c'è anche la data di presentazione. Ciliegina sulla torta, non manca le prime anticipazioni sul prezzo di vendita dell'entry level.

Realme C55 arriverà in Italia: spunta il prezzo di vendita europeo

Il nuovo arrivato della gamma budget di Realme debutterà a breve in Italia: il lancio Global è atteso nel corso del mese di marzo ed ora arriva la conferma dell'uscita anche alle nostre latitudini. La data di presentazione italiana di Realme C55 è fissata per il 22 marzo, quindi manca davvero poco. Inoltre hanno fato capolino anche varie indiscrezioni in merito al possibile prezzo in Europa.

Il dispositivo partirebbe da 240€ per la versione da 6/128 GB mentre la cifra andrebbe a toccare i 270€ per la variante top da 8/256 GB. Diciamo che questi prezzi lo rendono molto poco budget phone, almeno per quanto riguarda il mercato europeo. Comunque si tratta di cifre in linea con il prezzo di vendita del precedente Realme C33, lanciato in Italia a 179,9€ e 199,9€ (4/64 GB e 4/128 GB), e con le migliorie che troviamo a bordo.

Realme C55 Renders & Price for Europe.



-6GB+128GB: EUR 240

-8GB+256GB: EUR 270 pic.twitter.com/faUoDgX8qm — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 6, 2023

Il modello C33 è dotato di uno schermo da 6,5″ HD+ con notch a goccia ed è mosso da uno processore Unisoc. L'attuale Realme C55 fa diversi passi avanti montando un chipset Helio G88, un pannello più ampio (6,72″ Full HD+ a 90 Hz) ed una fotocamera da 64 MP. Inoltre si tratta del primo dispositivo di Realme con Mini Capsule, una sorta di Isola Dinamica.

Le migliorie non finiscono qui: se volete saperne di più date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al nuovo membro della gamma C.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il