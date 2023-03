POCO F5 5G con Snapdragon 7+ Gen 2: ecco quando dovrebbe arrivare

Dopo aver rimpolpato la gamma X con i nuovi modelli X5 e X5 Pro, ora tocca anche alla serie F. Da tempo si parla delle prossime aggiunte alla famiglia era ora si comincia a parlare più concretamente dell'uscita sul mercato di POCO F5 e del fratello maggiore F5 Pro: ecco quando sarebbe fissata la data di presentazione Global.

POCO F5 5G: svelata la possibile data di presentazione

Nel momento in cui scriviamo la data d'uscita del prossimo dispositivi è ancora incerta ma è trapelata sotto forma di leak. Secondo quanto riportato da alcune fonti interne, la data di presentazione di POCO F5 5G sarebbe fissata per il prossimo 6 aprile: non mancherebbe molto al debutto e, ovviamente, non possiamo non aspettarci anche la presenza del modello Pro (già protagonista di varie indiscrezioni).

In merito a quest'ultimo si vocifera di un rebrand di Redmi K60. Per quanto riguarda invece il modello standard, anche in questo caso dovrebbe trattarsi di un terminale già noto in Cina. Precisamente POCO F5 dovrebbe essere il rifacimento occidentale di Redmi Note 12 Turbo, uno dei primi mid-range ad avere a bordo lo Snapdragon 7+ Gen 2.

Di conseguenza, anche il gemello targato POCO dovrebbe avere lo stesso chipset (anche se al momento mancano conferme e restiamo in attesa di novità).

