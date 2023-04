Il bucato in soli 15 minuti con la mini lavasciuga di Xiaomi

Non sempre le lavasciuga devono essere grandi ed ingombranti: lo dimostra Xiaomi portando sul mercato cinese un nuovo mini prodotto pensato appositamente per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria intima. Xiaomi Mijia Underwear Washing and Drying Machine, infatti, è rapida e compatta: in soli 15 minuti il bucato è lavato ed asciugato.

Panni puliti e asciutti grazie alla nuova Xiaomi Mijia Underwear Washing and Drying Machine

La nuova Mijia Underwear Washing and Drying Machine di Xiaomi è una mini lavasciuga in grado di sterilizzare i panni con una percentuale di successo del 99%. Questo prodotto è particolarmente indicato (come suggerisce il nome) per la pulizia della biancheria intima: in soli 15 minuti, infatti, il nostro bucato sarà lavato, asciugato e pronto per essere indossato. Prima di andare a dormire, per esempio, si può azionare il dispositivo per aver l'indomani la biancheria intima pronta da indossare.

La lavasciuga supporta anche il lavaggio a 95° in 45 minuti con sterilizzazione che elimina virus e batteri, in modo da avere una pulizia più profonda dei panni in un tempo relativamente breve. Tramite il pannello di controllo è possibile regolare la modalità di lavaggio, il livello e la temperatura dell'acqua oltre che i parametri di asciugatura.

Xiaomi Mijia Underwear Washing and Drying Machine è disponibile da oggi su YouPin in crowdfunding al prezzo di circa 230€ (1599 yuan). Al termine del periodo promozionale, il prezzo della lavasciuga salirà a circa 290€ (1999 yuan). Attualmente non sono disponibili dettagli per una eventuale commercializzazione internazionale di questo prodotto.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il